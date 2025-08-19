Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Конгрес США готує нові санкції проти росії після парламентських канікул

19 серпня 2025, 13:51
Конгрес США готує нові санкції проти росії після парламентських канікул
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
США посилять санкції, щоб змусити росію до миру.

Американські законодавці з обох партій заявили про готовність ухвалити новий пакет санкцій проти росії одразу після завершення парламентських канікул, які триватимуть ще кілька тижнів.

Про це пише FoxNews.

Такі заяви пролунали після зустрічі Дональда Трампа з президентом рф владіміром путіним на Алясці, а також його переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським та представниками Європи. Хоча домовленість про припинення війни в Україні поки не досягнута, Трамп зазначив, що основні пункти угоди вже узгоджені, і остаточне рішення може бути ухвалене найближчим часом.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що Конгрес готовий надати адміністрації всі необхідні економічні інструменти для того, щоб утримати росію за столом переговорів про «чесний і тривалий мир».

Водночас сенаторка-демократ Джин Шейхін різко розкритикувала небажання Трампа притягнути путіна до відповідальності після їхньої зустрічі, наголосивши, що у випадку бездіяльності президента це повинен зробити Конгрес.

"Досить зволікати. Якщо Білий дім не піде на кроки, Конгрес мусить ухвалити нищівні санкції найближчими тижнями", – заявила вона. Політикиня також нагадала про свої законопроєкти щодо посилення обороноздатності України, зміцнення її позицій на переговорах та переслідування партнерів москви в Китаї. За її словами, поки кремль викрадає українських дітей і продовжує вбивати мирних жителів, нормальні відносини з росією неможливі.

