Переговори Зеленського й європейських лідерів із Трампом: головне з Білого дому

Зокрема Зеленський повідомив, що США будуть серед країн-гарантів безпеки України.

18 серпня у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та сім європейських лідерів провели історичну зустріч у Білому домі. Такий формат зібрання світових політиків в американській адміністрації відбувся вперше. Головними темами стали гарантії безпеки для України та підготовка переговорів за участі росії.

Спочатку відбулися двосторонні перемовини Зеленського й Трампа з делегаціями, після чого — багатостороння зустріч із європейськими представниками. Серед учасників були Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Емманюель Макрон, Александер Стубб, Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні та Кір Стармер.

Мирні ініціативи

Трамп закликав одразу укласти мирну угоду, а не тимчасове перемир’я, заявивши, що вже "завершив шість воєн" за свою каденцію. Натомість Макрон, Мерц і Стармер наполягали на тому, що спершу слід домовитися про припинення вогню, а потім про мирний договір. Макрон також запропонував розширити формат переговорів із залученням європейських країн.

Гарантії безпеки для України

На зустрічі обговорювали систему безпекових гарантій. Джорджа Мелоні наголосила, що вони мають бути схожими на механізми колективної оборони НАТО. Трамп підтвердив, що членство України в Альянсі не розглядається, але пообіцяв "дуже сильні гарантії".

За інформацією Financial Times, Київ передав США проєкт угоди про закупівлю американського озброєння на $100 млрд, яке профінансують європейські країни. Додатково планується контракт на $50 млрд для виробництва дронів в Україні. Зеленський уточнив, що пропозиції України включають пакет закупівель на $90 млрд, зокрема щонайменше 10 систем ППО Patriot. Остаточні домовленості мають бути оформлені протягом 7–10 днів.

Переговори з росією

Наприкінці зустрічі Трамп зателефонував владіміру путіну й оголосив про підготовку тристороннього саміту США — Україна — росія. Координацію він доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу, держсекретарю Марко Рубіо та спецпредставнику Стіву Віткоффу.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до зустрічі без попередніх умов. Канцлер Німеччини Мерц повідомив, що переговори між Зеленським і путіним можуть відбутися протягом двох тижнів, але поставив під сумнів готовність російського президента особисто брати в них участь.

Зі свого боку французький лідер Еммануель Макрон зауважив, що у разі невдачі переговорів Вашингтона з москвою, санкції проти росії варто посилити. Він також підкреслив, що стабільність України в довгостроковій перспективі неможлива без потужної армії та підтримки союзників. На його думку, після завершення бойових дій Україні знадобляться миротворці на її території і Європа має їх надіслати.

Вимоги України

Financial Times із посиланням на конфіденційний документ, який Україна передала Сполученим Штатам, пише, що Україна відкидає територіальні поступки росії та вивід військ з Донбасу.

Серед вимог України:

відмова від будь-яких територіальних поступок;

відхилення пропозиції москви щодо "замороження фронту" з передачею Донбасу росії;

припинення вогню як перший крок до мирної угоди;

повна компенсація збитків за рахунок $300 млрд заморожених російських активів;

збереження санкцій проти рф до виконання нею угоди.

"Питання територій ми залишимо між мною і путіним", — заявив Зеленський після перемовин.