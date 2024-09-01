Коні в обмін на снаряди: путін посилює співпрацю з Кім Чен Ином для війни в Україні – The Times

18 червня російський диктатор путін здійснив візит до Пхеньяна для зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином.

російський диктатор владімір путін відправив диктатору КНДР Кім Чен Ину 24 партію коней породи "орловський рисак" — як частину оплати за артилерійські боєприпаси для ведення війни проти України.

Про це повідомляло видання The Times.

Згідно з інформацією ветеринарної служби Приморського краю (а цей регіон має залізничне сполучення з Північною Кореєю), 31 серпня через сухопутний кордон рф і КНДР було перевезено 24 коні - 19 жеребців і п’ять кобил.

"Кім Чен Ин отримав нову партію коней із росії, що стало новою ознакою зростаючого зближення між північнокорейським лідером і путіним", — вважають у Times.

Повідомляється, що «орловський рисак» — улюблена кінська порода Кім Чен Ина. Саме на таких конях він зазвичай постає на пропагандистських фото- і відеоматеріалах, які поширює режим КНДР.

"Тридцять коней цієї породи також було відправлено в Пхеньян 2022 року", — нагадали в Times.

Музей найбільшого кінного центру КНДР — Мірімського кінного клубу — містить експозиції, що фіксують 386 епізодів, коли Кім Чен Ин скакав на коні.

При цьому, як стверджують південнокорейські ЗМІ, нова партія коней є "частиною оплати за північнокорейські артилерійські снаряди, відправлені російським військовим для використання проти України".

18 червня російський диктатор путін здійснив візит до Пхеньяна для зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином.

Під час зустрічі путін і Кім Чен Ин підписали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" — з прагнненням розширити економічне і військове співробітництво та зміцнити «єдиний фронт» проти Вашингтона.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що Північна Корея використовує Україну як «випробувальний полігон» для тестування балістичних ракет, здатних нести ядерні боєзаряди.