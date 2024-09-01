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ПОЛІТИКА

Коні в обмін на снаряди: путін посилює співпрацю з Кім Чен Ином для війни в Україні – The Times

01 вересня 2024, 10:31
Коні в обмін на снаряди: путін посилює співпрацю з Кім Чен Ином для війни в Україні – The Times
footage of North Korea's state-run Korean Central Television on Sept. 20, 2023, shows the North's leader Kim Jong-un (L) and Russian President Vladimir Putin taking a seat in Putin's presidential Aurus Senat limousine at Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East on Sept. 13. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)
18 червня російський диктатор путін здійснив візит до Пхеньяна для зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином.

російський диктатор владімір путін відправив диктатору КНДР Кім Чен Ину 24 партію коней породи "орловський рисак" — як частину оплати за артилерійські боєприпаси для ведення війни проти України.

Про це повідомляло видання The Times.

Згідно з інформацією ветеринарної служби Приморського краю (а цей регіон має залізничне сполучення з Північною Кореєю), 31 серпня через сухопутний кордон рф і КНДР було перевезено 24 коні - 19 жеребців і п’ять кобил.

"Кім Чен Ин отримав нову партію коней із росії, що стало новою ознакою зростаючого зближення між північнокорейським лідером і путіним", — вважають у Times.

Повідомляється, що «орловський рисак» — улюблена кінська порода Кім Чен Ина. Саме на таких конях він зазвичай постає на пропагандистських фото- і відеоматеріалах, які поширює режим КНДР.

"Тридцять коней цієї породи також було відправлено в Пхеньян 2022 року", — нагадали в Times.

Музей найбільшого кінного центру КНДР — Мірімського кінного клубу — містить експозиції, що фіксують 386 епізодів, коли Кім Чен Ин скакав на коні.

При цьому, як стверджують південнокорейські ЗМІ, нова партія коней є "частиною оплати за північнокорейські артилерійські снаряди, відправлені російським військовим для використання проти України".

18 червня російський диктатор путін здійснив візит до Пхеньяна для зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином.

Під час зустрічі путін і Кім Чен Ин підписали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" — з прагнненням розширити економічне і військове співробітництво та зміцнити «єдиний фронт» проти Вашингтона.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що Північна Корея використовує Україну як «випробувальний полігон» для тестування балістичних ракет, здатних нести ядерні боєзаряди.

Владімір ПутінКім Чен Инвійна в Україні

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