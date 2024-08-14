Контррозвідники СБУ і бійці ЗСУ знищили російську РЛС "Каста" у Запорізькій області

Вартість цієї РЛС залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

Військові контррозвідники Служби безпеки України у співпраці з підрозділами Збройних сил України вистежили та скоригували вогонь по ворожій радіолокаційній станції дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram-каналі.

Фактично ця радіолокаційна станція була "очима" російської ППО, яка контролювала український повітряний простір, зазначили в СБУ. Її вартість залежно від комплектації стартує від $60 млн. Окупанти ховали її в тилу, ретельно маскували і часто передислоковували.

"Але військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ полюють саме за такими рідкісними цілями. Тож і цього разу змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення", – йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що зробити це допомогли донати українців. Комплект техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (наземна станція до БпЛА, мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок) був придбаний Фондом "Повернись живим" за рахунок волонтерських внесків і переданий підрозділу СБУ, який полює за радарами.

Усього з початку повномасштабної війни різні підрозділи СБУ загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 засобів радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки, повідомили у службі.