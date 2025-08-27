Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Копенгаген обурений спробами впливу США на Гренландію

27 серпня 2025, 11:18
Фото:theverge.com
Міністр закордонних справ Данії вже викликав американського дипломата.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен викликав американського дипломата через повідомлення про спроби впливу на внутрішні справи Гренландії з боку осіб, наближених до президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє данський мовник DR із посиланням на вісім джерел у владі Данії, Гренландії та США. 

За даними видання, щонайменше троє осіб із близького оточення Трампа протягом останніх місяців відвідували Гренландію та збирали дані про місцевих політиків, які могли б підтримати ідею приєднання острова до США. Джерела охарактеризували ці дії як "інфільтрацію" та "операції впливу", метою яких є послаблення зв’язків між Копенгагеном і Нууком.

Один із цих американців, якого неодноразово бачили поруч із Трампом, під час візиту до столиці Гренландії збирав інформацію як про прихильників, так і про противників курсу Вашингтона. Зараз ця особа, за словами джерел, обіймає посаду, що може дати йому вплив на безпекову політику США.

Співрозмовники також повідомили, що цей представник США активно шукав компрометуючу інформацію про Данію для можливого використання в американських медіа.

Ще двоє осіб із трампівського кола, за інформацією джерел, регулярно контактували з місцевими політиками й підприємцями в Гренландії. Данська служба безпеки й розвідки (PET) підтвердила, що острів став об’єктом інформаційних та політичних кампаній, спрямованих на розкол у відносинах між Гренландією та материковою Данією.

У відповідь на ситуацію влада Данії оголосила про посилення роботи спецслужб у регіоні.

"Будь-яка спроба втручання у внутрішні справи Королівства Данія є неприйнятною. У зв’язку з цим я доручив викликати американського повіреного у справах на зустріч у Міністерстві закордонних справ", – заявив Ларс Льокке Расмуссен.

Він підкреслив, що між урядами Данії та Гренландії зберігається тісна та довірлива співпраця.

Зазначимо, що після повернення до Білого дому у січні, Дональд Трамп неодноразово публічно заявляв про бажання встановити контроль США над Гренландією з міркувань національної безпеки. Проте як Данія, так і Гренландія жорстко відкинули цю ідею, отримавши підтримку з боку інших європейських країн.

 

СШАДаніяГренландія

