Кораблі НАТО перехопили російське судно у водах Швеції
17 вересня 2025, 09:53
Фото: DW
Шведська берегова охорона та два кораблі НАТО з Данії та Великої Британії розпочали операцію з безпеки.
Російське риболовецьке судно опинилося в протоці Ересунн поблизу Швеції. Шведська берегова охорона та два кораблі НАТО з Данії та Великої Британії розпочали операцію з безпеки.
Про це повідомляє Postimees.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, російське судно вперше зіткнулося з проблемами з двигуном у шведських територіальних водах у суботу, 13 вересня. Воно почало дрейф у бік Данії. Також на судні сталося відключення електроенергії.
Варто зазначити, судно "Механік Степанов" було спущено на воду у 2025 році.
Данські та британські військові кораблі супроводжували російський корабель. Військово-морські сили Данії підтвердили це датському телеканалу TV2, але не надали додаткових подробиць про операцію.