Кораблі НАТО перехопили російське судно у водах Швеції

Російське риболовецьке судно опинилося в протоці Ересунн поблизу Швеції. Шведська берегова охорона та два кораблі НАТО з Данії та Великої Британії розпочали операцію з безпеки.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, російське судно вперше зіткнулося з проблемами з двигуном у шведських територіальних водах у суботу, 13 вересня. Воно почало дрейф у бік Данії. Також на судні сталося відключення електроенергії.

Варто зазначити, судно "Механік Степанов" було спущено на воду у 2025 році.