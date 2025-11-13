Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Корупційний скандал в Україні може ускладнити євроінтеграцію — ЗМІ

13 листопада 2025, 21:53
Корупційний скандал в Україні може ускладнити євроінтеграцію — ЗМІ
Єврокомісія раніше оцінила прогрес України в боротьбі з корупцією як "обмежений".

Розслідування щодо масштабних хабарів в енергетичному секторі України викликало стурбованість у європейських столицях.

Про це пише італійська газета La Repubblica.

Повідомляється, що ця ситуація лише підтверджує висновки останнього звіту Єврокомісії щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС. Так, у документі зазначено, що прогрес України у боротьбі з корупцією оцінюється як "обмежений".

За даними La Repubblica, скандал може ускладнити не лише процес євроінтеграції, а й подальше фінансування Києва. Так, під час зустрічі міністрів фінансів країн ЄС, де обговорювали механізми підтримки України на найближчі два роки, кілька учасників неодноразово згадували історію з "Енергоатомом".

До юридичних проблем, пов’язаних із використанням заморожених російських активів, тепер додається й питання довіри — зокрема, як саме Україна зможе гарантувати прозоре використання цих коштів, підсумували у виданні.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на "Енергоатом". Її організатори отримували 10-15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а "відкат" сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми. Загалом фігурантам вдалося "відмити" 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача.

