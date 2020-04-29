Кошти на 300% доплати медикам, які лікують пацієнтів з COVID-19, виділені і вже у регіонах

Кошти на доплати медикам, які працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус, виділені та вже надійшли у регіони.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, опубліковано на офіційному сайті МОЗ. Зарплати медиків будуть збільшені до 300% окладу.

"Для розрахунків МОЗ України збирало інформацію з обласних департаментів охорони здоров’я про кількість медиків, які працюють з пацієнтами з коронавірусом. На основі цих даних були виділені кошти. Медична субвенція у розмірі 552,8 млн грн була перерахована на місця 16 квітня. Додатково ми зробили наближення з останнього кварталу 2020 року на квітень місяць у розмірі 241,8 млн грн. Ці кошти надійдуть в регіони сьогодні, завтра", - повідомила Шаталова.

Також заступниця міністра нагадала, що далі лікарні будуть отримувати оплату послуг від Національної служби здоров’я України за новими пакетами. Постановою Кабінету Міністрів минулого тижня прийнято чотири нових пакета: надання допомоги в стаціонарних умовах пацієнту з COVID-19, робота мобільних бригад для забору матеріалів для тестування, додаткова оплата роботи бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до пацієнтів, та окремими закладами охорони здоров'я, які лікували пацієнтів з COVID-19, хоча не були визначені, як опорні для цього. Цією ж постановою затверджені і тарифи на ці послуги.

"Хочу підкреслити, що у тарифи включені додаткові виплати працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, а також забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами. Наголошую, що це перший тариф, який відштовхувався від реальної потреби в фінансуванні під час лікування хворих за Національним стандартом лікування. Тариф, розрахований з "низу до верху", - додала Шаталова.

Загалом на оплату послуг від НСЗУ лікарням, які лікують пацієнтів з коронавірусом виділено майже 15,8 млрд грн.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.