Кожний четвертий старшокласник в Україні має низький рівень читацької, математичної та природничо-науково

Згідно зі звітом, в Україні учні почуваються більш задоволеними життям, ніж їхні однолітки в країнах ОЕСР

За словами Новосад, результати PISA вказали на дві проблеми: низький рівень грамотності з математики та глибока нерівність у доступі до якісної освіти залежно від місця проживання і соціально-економічного статусу.

Кожен четвертий 15-річний учень в Україні має низький рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності, свідчать результати дослідження Програми міжнародної оцінки учнів (PISA), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) низький рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності має кожен п'ятий учень. "Наші результати не такі вже й погані, як хтось міг очікувати", - сказала міністр освіти і науки України Ганна Новосад на презентації перших результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 у вівторок у Києві.

Водночас, за словами міністра, результати українських учнів нижчі за середні в країнах ОЕСР у всіх трьох досліджуваних галузях: читання, математика та природничі дисципліни. Середнє значення для країн ОЕСР з читання становить 488,89 бала, математики - 492,03 і природничих дисциплін - 490,78. Різниця успішності учнів порівняно з середніми значеннями в країнах ОЕСР з читання становить 23 бали, математики - 39, а з природничих дисциплін - 22. За даними ОЕСР, 30 балів відповідають одному року навчання в закладі загальної середньої освіти.

Отже, для України найбільш проблемною з дисциплін є математика.

Зазначається, що в Україні значний відсоток учнів із рівнем читацької, математичної та природничо-наукової грамотності нижчий за базовий, і незначний відсоток тих, хто досяг високого рівня грамотності, принаймні, в одній із дисциплін.

За даними дослідження, лише 74,1% 15-річних підлітків в Україні досягли базового рівня сформованості читацької грамотності, 64% - математичної грамотності, 73,6% - природничо-наукової грамотності.

При цьому 46,4% 15-річних учнів України продемонстрували високий рівень читацької грамотності, 37,9% - грамотності з математики та 43,6% - грамотності з природничих дисциплін.

Також наголошується, що істотна різниця в досягненнях існує залежно від типу місцевості.

У великих містах середній бал становить 499,4, що відрізняється від середнього бала учнів, котрі проживають у міських поселеннях, - 479,9 і суттєво відрізняється від середнього бала учнів, які проживають у селах, хуторах і сільській місцевості - 420,6. Отже, в часовому обчисленні різниця між досягненнями учнів у містах і селах становить більше ніж 2,5 року навчання.

Крім того, дослідження засвідчило, що хлопчики читають набагато менше, ніж дівчатка. Середня успішність у читанні серед юнаків нижча (450,1 бала), ніж серед дівчат (483,6 бала). В Україні розрив (33,5 бала - більше ніж один рік навчання) більший, ніж у середньому в країнах ОЕСР (30,1 бала).

Згідно зі звітом, в Україні учні почуваються більш задоволеними життям, ніж їхні однолітки в країнах ОЕСР.

За словами Новосад, результати PISA вказали на дві проблеми: низький рівень грамотності з математики та глибока нерівність у доступі до якісної освіти залежно від місця проживання і соціально-економічного статусу.

За словами міністра, ключовими завданнями для відомства є продовження зміни системи освіти, спираючись на результати дослідження PISA, системний підхід до підвищення якості підготовки та професійного росту вчителів, збільшення частки успішних учнів і зменшення соціально-економічної нерівності між успішними та неуспішними учнями.

"Цей звіт не оцінює ту "Нову українську школу" на початковому рівні. Це оцінка нашої старої і все ще діючої на деяких рівнях системи освіти", - зазначила Новосад.

Україна вперше приєдналася до Програми міжнародного оцінювання учнів (PISA) в 2016 році. Програма має на меті порівняти освітні системи близько 80 країн світу через вимірювання компетенцій учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов'язаних з оволодінням шкільними програмами. Крім того, велика увага в дослідженні PISA приділяється вивченню чинників, що впливають на успішне навчання учнів.

Дослідження PISA проводиться кожні три роки шляхом тестування навичок і знань 15-річних учнів. PISA не перевіряє рівень навчальних досягнень учнів, натомість оцінює, наскільки учень зможе використовувати знання і вміння, отримані в школі, в разі можливих життєвих труднощів.

Крім оцінки предметних компетенцій, метою PISA також є визначення факторів, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі.

В Україні відповідальність за організацію і проведення дослідження PISA покладено на Український центр оцінювання якості освіти. Національним координатором проекту є Тетяна Вакуленко, заступник директора Українського центру.

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