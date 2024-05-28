Країни ЄС можуть дозволити Україні використати свою зброю для ударів по росії – Bloomberg

Боррель заявив, що такий крок є прийнятним з точки зору міжнародного права, оскільки атаки москви на Україну йдуть з території росії.

Міністри оборони Євросоюзу 28 травня обговорюють, чи дозволити Україні завдавати ударів по цілях у глибині території росії за допомогою зброї, відправленої державами-членами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що такий крок є прийнятним з точки зору міжнародного права, оскільки атаки москви на Україну йдуть з території росії.

"Я впевнений, що деякі висуватимуть на обговорення ризик ескалації, але ви повинні збалансувати ризик ескалації та необхідність захисту України", - сказав він, заявивши, що нинішня ситуація "повністю асиметрична".

Міністри оборони Естонії, Латвії та Нідерландів також висловили підтримку цій ідеї.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що використання Україною західної зброї проти цілей у росії не зробить НАТО частиною конфлікту.

"Зняття обмежень - це національні рішення, а не рішення всього НАТО. Деякі союзники не вводили таких обмежень на озброєння, які вони поставили Україні, інші ж - запровадили. Я вважаю, що зараз настав час переглянути ці обмеження", - сказав генсек НАТО.

Досі США та Німеччина особливо обережно ставилися до відправки в Україну зброї, здатної вразити цілі всередині росії, через ризик ширшого конфлікту. Після кількох місяців прохань України на початку цього року США відправили Україні ракети великої дальності ATACMS для використання на окупованій території.

Україна наразі щосили намагається захистити Харківську область від російських повітряних атак, враховуючи її близькість до кордону. Союзники Києва нарощують зусилля щодо відправки Україні більшої кількості засобів протиповітряної оборони, але завдання ударів по цілях усередині росії, звідки виходять його атаки, може допомогти знизити витрати на захист українських міст за допомогою дорогих ракет, щоб протистояти використанню росією дешевих бомб.

Нагадаємо, геральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-партнерів із закликом дозволити Україні наносити удари по військовим цілям на території російської федерації за допомогою західної зброї.