Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Країни ЄС можуть відмінити безвіз і ввести санкції проти Грузії через закон про іноагентів – FT

22 травня 2024, 14:05
Країни ЄС можуть відмінити безвіз і ввести санкції проти Грузії через закон про іноагентів – FT
Фото: eastbook.eu
Кілька країн Євросоюзу наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо Тбілісі схвалить скандальний закон про іноагентів.

Про це пише британська щоденна газета Financial Times

Естонія, Нідерланди, Чехія і Швеція головні країеи: які наполягають на обговоренні обмежувальних заходів проти Грузії на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня. Країни розглядають "різні заходи тиску на грузинський уряд", стверджують джерела. 

За словами двох співрозмовників, серед варіантів покарання це скасування безвізового режиму для громадян Грузії, персональні санкції і заморожування фондів Євросоюзу. 

Європейські посадовці не раз попереджали про те, що якщо закон про "іноземних агентів" буде прийнятий, то це стане серйозною перешкодою для процесу вступу Грузії до ЄС.

Пару днів тому президентка Грузії наклала вето на закон про іноагентів

В середині травня грузинський парламент, більшість в якому займає партія "Грузинська мрія", заснована проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, ухвалив у третьому читанні закон про іноагентів.

 
ГрузіяЄвросоюзбезвізіноагенти

Останні матеріали

росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 травня 2024, 08:08
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Політика
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Переклад iPress – 21 травня 2024, 15:43
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Політика
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:04
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Cуспільство
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:01
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Політика
Грузинська весна: росія наступає. Як на це має реагувати Захід – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2024, 15:42
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Політика
Україна пролонговує 1938 рік для Європи. Чому Естонія, Латвія та Литва балансують на тонкій межі між тривогою та зневірою – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 травня 2024, 13:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється