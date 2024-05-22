Країни ЄС можуть відмінити безвіз і ввести санкції проти Грузії через закон про іноагентів – FT

Кілька країн Євросоюзу наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо Тбілісі схвалить скандальний закон про іноагентів.

Про це пише британська щоденна газета Financial Times.

Естонія, Нідерланди, Чехія і Швеція головні країеи: які наполягають на обговоренні обмежувальних заходів проти Грузії на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня. Країни розглядають "різні заходи тиску на грузинський уряд", стверджують джерела.

За словами двох співрозмовників, серед варіантів покарання це скасування безвізового режиму для громадян Грузії, персональні санкції і заморожування фондів Євросоюзу.

Європейські посадовці не раз попереджали про те, що якщо закон про "іноземних агентів" буде прийнятий, то це стане серйозною перешкодою для процесу вступу Грузії до ЄС.

Пару днів тому президентка Грузії наклала вето на закон про іноагентів.

В середині травня грузинський парламент, більшість в якому займає партія "Грузинська мрія", заснована проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, ухвалив у третьому читанні закон про іноагентів.