Кредит від ЄС допоможе Україні нарощувати виробництво дронів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що брак фінансування безпосередньо обмежує оборонні можливості країни.

Про це він розповів CNN.

За словами Зеленського, Україна здатна виробляти більше зброї, ніж дозволяє поточний рівень фінансування. Як приклад він навів виробництво безпілотників-перехоплювачів: зараз країна випускає близько 1 000 дронів на добу, хоча технічно може збільшити обсяг до 2 000 одиниць.

"Але в нас немає фінансування. Це дійсно питання нашого життя, виживання, оборони – нам дуже потрібні ці гроші", – сказав президент.

Кредитна підтримка ЄС у розмірі 90 млрд євро, обіцяна Києву кілька місяців тому, довго залишалася під питанням через позицію Угорщини. Прем'єр-міністр Віктор Орбан блокував рішення і вимагав від України відновити транзит російської нафти через свою територію.

Після його поразки на парламентських виборах ситуація змінилася. Вже в середу відновився транзит нафти через українську ділянку трубопроводу "Дружба", а представники країн ЄС попередньо погодили надання кредиту Києву.

Словаччина, своєю чергою, заявила, що не перешкоджатиме розблокуванню допомоги, однак підтримає 20-й пакет санкцій ЄС проти росії лише після повного відновлення транзиту нафти через "Дружбу".