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Кремль чекає, коли Україна визначиться з офіційною позицією для перемовин у "нормандському форматі"

"Ще не зовсім сформовані і позиція української сторони, і команда української сторони. Тому тут в даному випадку потрібна певна домашня робота"
Росія чекає на формування офіційної позиції України для проведення переговорів в "нормандському форматі".
Кремль чекає, коли Україна визначиться з офіційною позицією для перемовин у "нормандському форматі" Дмитро Пєсков. Фото: yuga.ru

За його словами, президент РФ Володимир Путін обговорював питання відновлення діалогу в "нормандському форматі". Прес-секретар Путіна підкреслив, що про дату можливої зустрічі говорити зарано, оскільки ще не визначена позиція України, повідомляє "Громадське".

"Ще не зовсім сформовані і позиція української сторони, і команда української сторони. Тому тут в даному випадку потрібна певна домашня робота. Поки конкретних якихось прикидок щодо часу проведення цього саміту немає", - сказав Пєсков.

На думку спікера Путіна, Україна має виконати "домашнє завдання", оскільки "перебуває в стадії формування і формулювання своїх позицій".

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк припустив, що зустріч у «нормандському форматі» може відбутись у середині липня.

Нагадаємо, що російський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.

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04 06 2019 16:01
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