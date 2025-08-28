Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль після нічної атаки на Київ заявив про "зацікавленість у мирних переговорах"

28 серпня 2025, 14:30
Фото: РБК
Речник кремля зробив чергову цинічну заяву.

кремль заявив сьогодні, що все ще зацікавлений у продовженні мирних переговорів щодо України, незважаючи на масштабний і смертоносний нічний удар росії по Києву.

На запитання, чи існує протиріччя між заявленим москвою бажанням досягти прогресу в мирних переговорах та атакою, речник кремля Дмітрій Пєсков відповів журналістам, що обидві сторони продовжують атакувати одна одну, але Росія все ще зацікавлена в досягненні своїх цілей дипломатичним шляхом.

Про це інформує Reuters.

"російські збройні сили також виконують свої завдання. Як уже зазначалося, вони продовжують завдавати удари по військовій інфраструктурі [цивільній інфраструктурі та житловим будинкам — ред.]. Удари є успішними, цілі знищуються, і спеціальна військова операція триває. Водночас росія зацікавлена в продовженні переговорного процесу, щоб досягти наших цілей політичними та дипломатичними засобами", — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, росія випустила вночі по Україні 32 ракети та майже 600 ударних дронів. У столиці пошкоджено також будівлю місії Євросоюзу в Україні. 

В Києві внаслідок російської атаки загинуло 15 людей, у тому числі четверо дітей. У Дарницькому районі міста ще триває пошуково-рятувальна операція на завалах житлового будинку. Ще майже пів сотні киян отримали травми, у тому числі десятеро дітей.  У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби. 

Київвійнаатакапереговориросія окупантиДмітрій Пєсков

