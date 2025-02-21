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кремль щороку витрачає $100 млн на фейки і пропаганду проти України і Євросоюзу

21 лютого 2025, 19:13
кремль щороку витрачає $100 млн на фейки і пропаганду проти України і Євросоюзу
Фото: nytimes.com
Фінансуються вони через закриті бюджети Міноборони рф.

Кожного року росія витрачає понад 100 млн доларів на поширення фейків проти України.

Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив в телеефірі.

Разом із бюджетами державних медіа фінансування пропаганди рф сягає понад 1 млрд доларів на рік.

"Загалом бюджетування кампанії росії проти України, проти ЄС, на Близькому Сході, у США так само вони використовують Х Ілона Маска проти інтересів США в американському інфополі - Центр робив відповідне дослідження - частина цих грошей йде по закритих бюджетах Міноборони рф", - заявив Коваленко. 

Він додав, що один продакшн, який займається виключно кількома ботофермами та зйомками відео про українських військових, українців загалом, на рік отримує понад 2 мільйони доларів.

"Це виключно одна студія. Загалом річні кампанії проти України можуть фінансуватися в обсягах у понад 100 мільйонів доларів. Саме Європа, Україна - це те, що стосується нас", - сказав керивнік ЦПД.

Коваленко також вважає, що є ще окремі бюджети для "Russia today", "Спутник" та інших державних російських медіа, які є пропагандистськими і які працюють на більш широкий загал.

"Загалом сама пропаганда фінансується на понад мільярд доларів на рік в росії", -констатував він.

Крім того, росія активізує пропаганду до річниці війни.

 

Росіяпропаганда

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