кремль щороку витрачає $100 млн на фейки і пропаганду проти України і Євросоюзу
Кожного року росія витрачає понад 100 млн доларів на поширення фейків проти України.
Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив в телеефірі.
Разом із бюджетами державних медіа фінансування пропаганди рф сягає понад 1 млрд доларів на рік.
"Загалом бюджетування кампанії росії проти України, проти ЄС, на Близькому Сході, у США так само вони використовують Х Ілона Маска проти інтересів США в американському інфополі - Центр робив відповідне дослідження - частина цих грошей йде по закритих бюджетах Міноборони рф", - заявив Коваленко.
Він додав, що один продакшн, який займається виключно кількома ботофермами та зйомками відео про українських військових, українців загалом, на рік отримує понад 2 мільйони доларів.
"Це виключно одна студія. Загалом річні кампанії проти України можуть фінансуватися в обсягах у понад 100 мільйонів доларів. Саме Європа, Україна - це те, що стосується нас", - сказав керивнік ЦПД.
Коваленко також вважає, що є ще окремі бюджети для "Russia today", "Спутник" та інших державних російських медіа, які є пропагандистськими і які працюють на більш широкий загал.
"Загалом сама пропаганда фінансується на понад мільярд доларів на рік в росії", -констатував він.
Крім того, росія активізує пропаганду до річниці війни.