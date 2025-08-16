кремль: Трамп і путін не піднімали тему зустрічі із Зеленським

Там спростували припущення про швидке відновлення діалогу із Зеленським.

Президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир путін під час зустрічі не порушували тему можливого тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив помічник путіна Юрій Ушаков, якого цитує ТАСС.

"Тема проведення тристороннього саміту путіна, Трампа і Зеленського поки що не порушувалася", - сказав він.

За словами російської сторони, наразі також не визначено дату наступної зустрічі путіна і Трампа.

Проте одразу після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський має укласти угоду з росією.