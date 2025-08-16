Зеленський має укласти угоду з росією – Трамп

Проте саме від Зеленського залежить укладення угоди про припинення війни.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідером кремля Володимиром путіним на Алясці заявив, що тепер питання домовленості щодо припинення вогню в Україні залежить від президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Тепер усе справді залежить від президента Зеленського, щоб це реалізувати", – сказав Трамп.

Він також заявив, що незабаром може відбутися тристороння зустріч за участю Зеленського, путіна та його самого.

"Я думаю, що зараз вони готуються організувати зустріч між президентом Зеленським, путіним і мною", – додав він.

Водночас глава Білого дому відмовився назвати конкретні розбіжності, які заважають досягти остаточної угоди. Попри відсутність домовленостей, Трамп назвав саміт із путіним успішним, оцінивши його як "10 із 10" – "у тому сенсі, що ми чудово порозумілися".

"Я хочу переконатися, що все буде завершено. І, думаю, у нас є досить хороші шанси це зробити", – зазначив президент США.

Трамп повідомив, що в межах переговорів із російським лідером погодився, що завершення війни можливе шляхом обміну територіями та надання певних гарантій безпеки Україні з боку США.

На запитання журналіста про можливі територіальні поступки на користь рф та безпекові гарантії Україні, Трамп відповів, що це – предмет домовленостей із путіним.

"Я думаю, що це ті пункти, які ми обговорили, і щодо яких ми загалом дійшли згоди. Насправді, ми багато в чому погоджуємося. Можу сказати, що зустріч була теплою", – сказав Трамп.

Він також охарактеризував путіна як "сильного хлопця" та "крутого, як чорт", але підкреслив, що розмова була конструктивною.

"Я думаю, ми досить близькі до завершення. І дивіться, Україна має погодитися на це", – сказав Трамп.

Наостанок він дав публічну пораду Володимиру Зеленському:

"Треба укласти угоду".

Президент США також заявив, що "росія – дуже велика держава", на відміну від України.

Нагадаємо, що Трамп і путін завершили зустріч без угод і припинення вогню.