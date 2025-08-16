Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський має укласти угоду з росією – Трамп

16 серпня 2025, 09:26
Зеленський має укласти угоду з росією – Трамп
Проте саме від Зеленського залежить укладення угоди про припинення війни.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідером кремля Володимиром путіним на Алясці заявив, що тепер питання домовленості щодо припинення вогню в Україні залежить від президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Тепер усе справді залежить від президента Зеленського, щоб це реалізувати", – сказав Трамп.

Він також заявив, що незабаром може відбутися тристороння зустріч за участю Зеленського, путіна та його самого.

"Я думаю, що зараз вони готуються організувати зустріч між президентом Зеленським, путіним і мною", – додав він.

Водночас глава Білого дому відмовився назвати конкретні розбіжності, які заважають досягти остаточної угоди. Попри відсутність домовленостей, Трамп назвав саміт із путіним успішним, оцінивши його як "10 із 10" – "у тому сенсі, що ми чудово порозумілися".

"Я хочу переконатися, що все буде завершено. І, думаю, у нас є досить хороші шанси це зробити", – зазначив президент США.

Трамп повідомив, що в межах переговорів із російським лідером погодився, що завершення війни можливе шляхом обміну територіями та надання певних гарантій безпеки Україні з боку США.

На запитання журналіста про можливі територіальні поступки на користь рф та безпекові гарантії Україні, Трамп відповів, що це – предмет домовленостей із путіним.

"Я думаю, що це ті пункти, які ми обговорили, і щодо яких ми загалом дійшли згоди. Насправді, ми багато в чому погоджуємося. Можу сказати, що зустріч була теплою", – сказав Трамп.

Він також охарактеризував путіна як "сильного хлопця" та "крутого, як чорт", але підкреслив, що розмова була конструктивною.

"Я думаю, ми досить близькі до завершення. І дивіться, Україна має погодитися на це", – сказав Трамп.

Наостанок він дав публічну пораду Володимиру Зеленському:

реба укласти угоду".

Президент США також заявив, що "росія – дуже велика держава", на відміну від України.

Нагадаємо, що Трамп і путін завершили зустріч без угод і припинення вогню.

 

Дональд ТрампВолодимир Зеленськийугода

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється