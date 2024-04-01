Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Криптовалюта підживлює російську тіньову торгівлю запчастинами до зброї – The Wall Street Journal

01 квітня 2024, 10:58
Криптовалюта підживлює російську тіньову торгівлю запчастинами до зброї – The Wall Street Journal
Фото: Facenews.ua
російські посередники використовували крипту Tether, щоб уникнути санкцій США і закуповувати запчастини для дронів та іншого високотехнологічного обладнання.

Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.

російський контрабандист у Китаї Андрій Звєрєв отримав запит від концерну "Калашников" на електрозапчастини для безпілотників, пише видання. 

Контрабандист передав замовлення наприкінці 2022 року дистриб’ютору електроніки в Гонконгу, проте США намагалися перервати такі угоди, і навіть китайські банки, які остерігалися санкцій, блокували платежі з рф.

"Рішення: Звєрєв використовував криптовалюту tether, щоб переказати мільйони доларів коштів від "Калашникова" його постачальнику", - пишуть журналісти WSJ.

Описуючи транзакцію через кілька місяців у повідомленнях групі росіян, Звєрєв запропонував таку ж послугу, повідомляючи, що може доставити все необхідне для винищення один одного. Він зазначав, що оплата, в ідеалі криптовалютою, звичайно.

Криптовалюта Tether стала одним з стандартних методів оплати на чорному ринку в світі. Цифрова валюта стверджує, що вона забезпечена один до одного доларом США, але на відміну від емітованих урядом доларів у банківській системі, органи влади мають обмежені можливості відстежувати їх використання в усьому світі.

Щодня в Tether переходять з рук у руки 120 мільярдів доларів, а інколи і вдвічі більше, ніж у біткойн. 

Минулого року загальна сума транзакцій склала більше 10 трильйонів доларів, це майже дорівнює за обсягами платіжному гіганту Visa.

"Для військової машини Володимира путіна Tether став незамінним. Це допомагає російським компаніям обходити західні санкції та закуповувати товари так званого подвійного використання, які використовуються для безпілотників та іншого високотехнологічного обладнання. Імпортери, що працюють з такими товарами, здійснюють перекази в рублях на рахунки в російських банках, якими керують посередники, а ті у свою чергу конвертують рублі в tether і виплачують місцеву валюту своїм іноземним постачальникам у таких місцях, як Китай і Близький Схід", - пише видання WSJ.

Попри те, що США і Велика Британія перевіряють криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів - платежі, що стали предметом перевірки, проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням прив'язаної до долара криптовалюти Tether. 

Розслідування показало, що Заходу, як і раніше, не вдається перекрити потік грошей в росію, попри режим санкцій. 

росії вдалося уникнути широко економічного краху завдяки створенню великої мережі бекдорів і обхідних шляхів, включаючи офшорні перекази нафти, обміном технологіями через треті країни і зашифрованими операціями з цифровою валютою.

 
РосіявійнаКРИПТОВАЛЮТаTether

Останні матеріали

Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Бізнес & Фінанси
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 12:46
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
Технології
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
01 квітня 2024, 01:50
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється