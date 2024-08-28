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Кулеба поїде у Польщу та Бельгію, щоб говорити про посилення військової підтримки

28 серпня 2024, 11:55
Кулеба поїде у Польщу та Бельгію, щоб говорити про посилення військової підтримки
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Йтиметься також про зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС.
28-29 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає із робочими візитами Польщу та Королівство Бельгія.
 
Про це повідомили у МЗС.
 
28 серпня в Польщі глава МЗС України проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Український та польський міністри разом візьмуть участь у форумі "Campus – the Future of Poland" в місті Ольштин.
 
29 серпня у Брюсселі Дмитро Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
 
Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру.
Дмитро Кулебавійна в Україніросія окупанти

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