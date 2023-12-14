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ПОЛІТИКА

Кулеба відкинув аргументи про те, що Україні час задуматися про компроміси для припинення війни

14 грудня 2023, 13:46
Кулеба відкинув аргументи про те, що Україні час задуматися про компроміси для припинення війни
Фото: Уніан
Усім, хто в цьому сумнівається, він нагадав, що повномасштабне вторгнення в Україну також вважалося неможливим колись.

Міністр закордонних справ України, Дмитро Кулеба, у відповідь на аргументи про необхідність компромісів відкинув песимістичні погляди та визначив три основні складові, які сприятимуть Україні в досягненні миру за своїми умовами.

У своїй статті для Foreign Affairs Кулеба висловив погляди на поточний етап війни та перспективи перемоги.

Міністр наголосив на небезпеці песимізму щодо подальших перспектив конфлікту та підкреслив, що путін вже давно підкреслював, що будь-яке рішення, крім його явної поразки, призведе лише до зростання хаосу. Він підкреслив важливість стратегічної витривалості та візії для досягнення перемоги, несмотря на труднощі військових дій.

Кулеба визначив три компоненти, які, його думкою, є важливими для досягнення перемоги: адекватна військова допомога, розвиток оборонпрому та реалістичний підхід до переговорів з росією. Він закликав до тривалої міжнародної підтримки України, яка дозволить ефективно протистояти російським силам.

Кулеба також відкинув аргументи тих, хто закликає до переговорів для збереження людських життів, стверджуючи, що це призведе лише до тимчасового припинення війни та зміцнення лінії зіткнення. Він закликав до сприймання допомоги Україні як інвестиції в безпеку та нагадав, що допомога зірвала російське вторгнення та запобігла ескалації конфлікту в Європі.

Кулеба нагадав також слова генсека НАТО про те, що допомога для України від інших членів НАТО, окрім США, складає більше половини від загальних обсягів.

Також Дмитро Кулеба навів дані опитувань, що 80% українців зараз виступають проти територіальних поступок росії і 53% готові терпіти багаторічну війну задля перемоги.  

Кулебавійна

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