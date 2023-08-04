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ПОЛІТИКА

Кулеба відреагував на участь Китаю в зустрічі щодо "формули миру" в Джидді

04 серпня 2023, 21:13
Кулеба відреагував на участь Китаю в зустрічі щодо
Фото: Укрінформ
Від факту присутності на зустрічі спеціального представника уряду Китаю в росії "зірве кришку", прогнозує Дмитро Кулеба.

Участь Китаю у саміті радників лідерів держав і представників МЗС в місті Джидда у Саудівській Аравії з питань врегулювання війни в Україні є історичною перемогою. 

Про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба в коментарі для Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо, щоб Китай узяв участь у саміті Формули миру. Новина про те, що Китай делегує Лі Хуея (спеціального представника КНР у справах Євразії – ред.) в Джидду – це суперпрорив", – заявив міністр.

Кулеба розповів, що важливу роль у цьому рішенні відіграла Саудівська Аравія, а також телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

"Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога", – зазначив Кулеба і спрогнозував, що від факту присутності на зустрічі спеціального представника уряду Китаю в росії "зірве кришку".

Як відомо, 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройде саміт, присвячений питанням миру в Україні. У саміті візьму участь представники понад 30 країн провідних країн світу.

Сьогодні стало відомо, що Китай візьме участь у засіданні щодо мирного плану України, яке пройде в Саудівській Аравії.

КитайСаудівська АравіяКулебаформула миру

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