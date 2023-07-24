Кулеба закликав Африку та Азію приєднатися до відповіді на продовольчий тероризм рф

Він нагадав, що країна-агресор вночі атакувала ще одне українське зерносховище.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі держави, зокрема в Азії та Африці, до спільної глобальної відповіді на продовольчий тероризм рф.

Відповідний заклик глава української дипломатії оприлюднив у Твіттері.

Він нагадав, що країна-агресор вночі атакувала ще одне українське зерносховище.

Кулеба зазначив, що тримаючи в заручниках 400 мільйонів людей, росія намагається домогтися поступок.

"Я закликаю всі країни, особливо країни Африки та Азії, які найбільше страждають від зростання цін на продовольство, до об'єднаної глобальної відповіді на продовольчий тероризм", - написав міністр.

Після виходу із "зернової угоди" росія майже щоночі атакує південь України. Загарбники застосовують для ударів по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях ракети різних типів та дрони-камікадзе. Внаслідок ворожих обстрілів не лише зазнають пошкоджень порти та інша інфраструктура, але також гинуть та отримували поранення мирні жителі.

Весь минулий тиждень росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси та області. Страждали не лише порти, а й житлові будинки.