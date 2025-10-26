Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Київ другий день поспіль під російською атакою: є загиблі

26 жовтня 2025, 09:15
Київ другий день поспіль під російською атакою: є загиблі
Унаслідок ворожого обстрілу постраждало cемеро дітей.
У ніч на 26 жовтня росія атакувала Київ Shahed − у Деснянському районі дрон поцілив у багатоповерхівку, виникла пожежа.
 
Про це інформували у пресслужбі КМВА.
 
ДСНС Києва уточнює, що внаслідок удару троє осіб загинули й постраждало 29 людей, серед яких семеро дітей.
 
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БПЛА в Деснянському районі, де виникли пожежі, ідеться в повідомленні.
 
"На одній з локацій унаслідок влучання БПЛА сталося загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. За іншою адресою є влучання БПЛА в шістнадцятиповерхівку, унаслідок чого з першого по дев'ятий поверх вибито вікна. Також надійшли повідомлення про влучання БПЛА в багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили", − розповіли у пресслужбі.
 
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучили понад 100 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.
 
Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, у Деснянському районі влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок на рівні другого-третього поверхів.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Політика
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 13:28
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Політика
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 11:16
Чому Трамп скотився до вигрібної ями. Пропагандистська лайно-кампанія президента – Енн Епплбом
Політика
Чому Трамп скотився до вигрібної ями. Пропагандистська лайно-кампанія президента – Енн Епплбом
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 07:59
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Політика
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 16:52
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Політика
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється