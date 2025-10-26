Київ другий день поспіль під російською атакою: є загиблі

У ніч на 26 жовтня росія атакувала Київ Shahed − у Деснянському районі дрон поцілив у багатоповерхівку, виникла пожежа.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БПЛА в Деснянському районі, де виникли пожежі, ідеться в повідомленні.

"На одній з локацій унаслідок влучання БПЛА сталося загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. За іншою адресою є влучання БПЛА в шістнадцятиповерхівку, унаслідок чого з першого по дев'ятий поверх вибито вікна. Також надійшли повідомлення про влучання БПЛА в багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили", − розповіли у пресслужбі.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучили понад 100 рятувальників і понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.