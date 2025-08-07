Київ і Бухарест активізують економічну співпрацю

Також планується підготовка до спільного засідання урядів.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою та прем’єрка України Юлія Свириденко під час зустрічі в Києві домовилися про поглиблення економічної співпраці між двома країнами.

Про це Цою повідомила у соцмережі X (Twitter).

Зустріч відбулася у четвер, 7 серпня, під час візиту очільниці МЗС Румунії до України.

Основну увагу було зосереджено на розвитку двосторонніх економічних відносин та інтеграційному порядку денному України в ЄС, зокрема у сфері реформ.

"Ми домовилися про посилення співпраці між нашими економіками та суспільствами, включаючи участь Румунії у процесі відновлення України", - заявила Цою.

Вона також наголосила на важливості проведення стійких і ефективних реформ, зокрема в контексті захисту прав національних меншин.

Юлія Свириденко, зі свого боку, запросила румунський уряд і бізнес долучатися до проєктів із повоєнного відновлення України.

Крім того, сторони домовилися якнайшвидше провести спільне засідання урядів України та Румунії, а також активізувати тристоронню взаємодію між урядом Румунії, українською владою та румунською діаспорою в Україні.