Київ і Бухарест активізують економічну співпрацю
Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою та прем’єрка України Юлія Свириденко під час зустрічі в Києві домовилися про поглиблення економічної співпраці між двома країнами.
Про це Цою повідомила у соцмережі X (Twitter).
Зустріч відбулася у четвер, 7 серпня, під час візиту очільниці МЗС Румунії до України.
Основну увагу було зосереджено на розвитку двосторонніх економічних відносин та інтеграційному порядку денному України в ЄС, зокрема у сфері реформ.
"Ми домовилися про посилення співпраці між нашими економіками та суспільствами, включаючи участь Румунії у процесі відновлення України", - заявила Цою.
Вона також наголосила на важливості проведення стійких і ефективних реформ, зокрема в контексті захисту прав національних меншин.
Юлія Свириденко, зі свого боку, запросила румунський уряд і бізнес долучатися до проєктів із повоєнного відновлення України.
Крім того, сторони домовилися якнайшвидше провести спільне засідання урядів України та Румунії, а також активізувати тристоронню взаємодію між урядом Румунії, українською владою та румунською діаспорою в Україні.