Київ призупинив захист права за конвенціями Ради Європи

Уряд України оголосив секретаріату Ради Європи про зміну переліку винятків з власних зобов’язань за документами Ради.

Мова йде про Європейську конвенцію з прав людини і основних свобод.

Відповідний запит з цього приводу з’явився на сторінці щодо дії ЄКПЛ на сайті Ради Європи та в документах від уряду України

Україна, як держава-член Ради Європи, повинна виконувати норми щодо дотримання прав людини, передбачені Конвенцією; у разі їхнього порушення або організації можуть подати позов проти України до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.

Проте Європейський суд дає державам-членам право заявляти про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставини, напркиклад, через військову агресію.

В листі Україна повідомила Страсбург, що надалі на її територію не поширюватимуться зобов’язання українського уряду щодо дотримання статей 8 - право на повагу до приватного та сімейного життя, 10: свобода слова, та 11 щодо свобод зібрань і об’єднань, а також на стаття ц протоколу 4 "Про право на вільне переміщення людей" і три статті з першого протоколу: захист приватної власності, право на освіту і право на свободу виборів.