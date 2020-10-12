"Київстар" передав лікарням десять апаратів ШВЛ і 20 моніторів пацієнта в рамках боротьби з COVID-19

Мобільний оператор "Київстар" передав лікарням Києва, Черкас, Чернівців, Київської та Вінницької областей десять апаратів ШВЛ і 20 моніторів пацієнта, повідомила прес-служба компанії в четвер.

Відповідно до прес-релізу, медичне обладнання, яке допоможе в лікуванні коронавірусних пацієнтів з ускладненнями, і річний запас витратних матеріалів для нього вже прямує до лікарень і на днях буде встановлено в реанімаційних відділеннях, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Великий бізнес не може залишатися осторонь від таких викликів для суспільства, як коронавірус. Тому "Київстар" виділив майже 30 млн грн на закупівлю десяти апаратів штучної вентиляції легенів, 20 моніторів пацієнта і майже 7 тис. захисних костюмів", - заявив президент компанії Олександр Комаров.

У повідомленні уточнюється, що апарати штучної вентиляції легенів Savina 300 Select і монітори пацієнта Vista 120 від світового лідера з розробки та виробництва медичного обладнання - німецької компанії Drager у найближчий тиждень буде доставлено до Київської міської клінічної лікарні №4, Білоцерківської лікарні №3, Черкаської міської інфекційної лікарні, Ірпінської центральної міської лікарні, міської лікарні №1 в Чернівцях, Калинівської центральної районної лікарні (Вінницька область).

Зазначено також, що в серпні 2020 року "Київстар" передав 6 851 багаторазовий захисний костюм для медичних працівників до 25 опорних лікарень у 13 областях України.

Благодійну ініціативу оператора було реалізовано за підтримки благодійного фонду "Твоя опора", який провів моніторинг медичних закладів, котрі приймають хворих на коронавірус, і звернувся до компанії з відповідним запитом на благодійну допомогу.

"Завдяки благодійній допомозі "Київстару" ми закупили обладнання експертного класу, яке є очима й інтелектом лікарів. Варто зазначити, що ці апарати штучної вентиляції легенів і монітори пацієнта будуть іще багато років служити на користь українцям навіть після пандемії", - прокоментувала передання обладнання засновниця фонду "Твоя опора" Валерія Татарчук.

Усі благодійні організації, з якими співпрацює "Київстар", пройшли ретельні перевірки на міжнародному рівні групи VEON з етичності ведення своєї діяльності.

Як повідомлялося, "Київстар" за час карантину надав соціальну допомогу у вигляді бонусів на рахунок для майже 70 тис. медпрацівників, а на три літніх місяці їм було надано доступ до безлімітного інтернету.

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