"Київстар" сподівається на завершення виходу Veon і рф протягом місяця-двох

Завершення угоди з продажу групою Veon, до якої входить український оператор "Київстар", російської "Вимпелком" затягнулося через непередбачувані складнощі, і тепер очікується, що це станеться у найближчі місяць-два.

Про це повідомив Укрінформ.

"Крок щодо виходу з росії виявився важким не лише з погляду ухвалення рішення, а й важким з погляду його реалізації... Але, сподіваюся, це питання вже одного-двох місяців, щоб завершити угоду", – заявив президент "Київстар" Олександр Комаров.

Він нагадав, що ще рік тому "мав необачність" сказати, що неможливо, щоб настільки велика інфраструктурна компанія, як Veon, працювала одночасно і в Україні, і в росії. Але керівництво компанії згодом ухвалило саме таке рішення, про яке було оголошено в листопаді минулого року.

Президент "Київстар" уточнив, це рішення означає відмовитися від половини бізнесу.

"Veon без росії і Veon з росією – це два абсолютно різні бізнеси. Це, я вважаю, дуже правильний крок, хоча й економічно важкий", – сказав Комаров.

Він підкреслив, що під час відрядження до Вашингтона і роботи з командою Veon наголошував на важливості прискорення виходу з російського ринку.

"Це питання наших інвестицій, нашої національної безпеки. Нам потрібна довіра українських інститутів і крок щодо виходу з рф", – наголосив очільник "Київстар".

За його словами, складність у здійсненні угоди полягає в узгодженні її з регуляторами різних країн, оскільки у Veon 7 ліцензій, а також із введеними санкціями.

"Остання перешкода, яку ми навіть не врахували, пов'язана з Euroclear. Ця угода без грошей, це обмін боргами, щоб не платити нічого в російській федерації. Так ось Euroclear не може співпрацювати з деякими російськими інституціями, тому що у них є обмеження", – поінформував Комаров.

Він зауважив, що наразі ситуація з роботою "Київстару" в Україні дуже прозора.

"Тобто ми повністю вмонтовані в законодавче поле України і відповідаємо всім вимогам. Крім того, в рамках закону про воєнний стан ми повністю інтегровані в усі елементи національної безпеки – від управління мережами до кіберзахисту", – сказав глава компанії.

Комаров наголосив, що у Veon немає контролювального акціонера, а окрім підсанкційних осіб у структурі власності є і дуже шановані інвестори, такі як Prosperity Capital.

Коментуючи відкритого листа хедж-фонду Shah Capital, який володіє приблизно 4-5% акцій Veon, від кінця квітня цього року з пропозицією виокремити з Veon ще й "Київстар", президент компанії зазначив, що такою є позиція цього акціонера – він бачить локальні або міжнародні IPO операційних компаній як правильний розвиток подій.

Veon цю пропозицію не коментував.