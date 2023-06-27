Матеріали:
Теми:

"Київстар" сподівається на завершення виходу Veon і рф протягом місяця-двох

27 червня 2023, 18:02
Фото: tv-sat.at.ua
Завершення угоди з продажу групою Veon, до якої входить український оператор "Київстар", російської "Вимпелком" затягнулося через непередбачувані складнощі, і тепер очікується, що це станеться у найближчі місяць-два.

Про це повідомив Укрінформ

"Крок щодо виходу з росії виявився важким не лише з погляду ухвалення рішення, а й важким з погляду його реалізації... Але, сподіваюся, це питання вже одного-двох місяців, щоб завершити угоду", – заявив президент "Київстар" Олександр Комаров. 

Він нагадав, що ще рік тому "мав необачність" сказати, що неможливо, щоб настільки велика інфраструктурна компанія, як Veon, працювала одночасно і в Україні, і в росії. Але керівництво компанії згодом ухвалило саме таке рішення, про яке було оголошено в листопаді минулого року.

Президент "Київстар" уточнив, це рішення означає відмовитися від половини бізнесу.

"Veon без росії і Veon з росією – це два абсолютно різні бізнеси. Це, я вважаю, дуже правильний крок, хоча й економічно важкий", – сказав Комаров.

Він підкреслив, що під час відрядження до Вашингтона і роботи з командою Veon наголошував на важливості прискорення виходу з російського ринку.

"Це питання наших інвестицій, нашої національної безпеки. Нам потрібна довіра українських інститутів і крок щодо виходу з рф", – наголосив очільник "Київстар".

За його словами, складність у здійсненні угоди полягає в узгодженні її з регуляторами різних країн, оскільки у Veon 7 ліцензій, а також із введеними санкціями.

"Остання перешкода, яку ми навіть не врахували, пов'язана з Euroclear. Ця угода без грошей, це обмін боргами, щоб не платити нічого в російській федерації. Так ось Euroclear не може співпрацювати з деякими російськими інституціями, тому що у них є обмеження", – поінформував Комаров.

Він зауважив, що наразі ситуація з роботою "Київстару" в Україні дуже прозора. 

"Тобто ми повністю вмонтовані в законодавче поле України і відповідаємо всім вимогам. Крім того, в рамках закону про воєнний стан ми повністю інтегровані в усі елементи національної безпеки – від управління мережами до кіберзахисту", – сказав глава компанії.

Комаров наголосив, що у Veon немає контролювального акціонера, а окрім підсанкційних осіб у структурі власності є і дуже шановані інвестори, такі як Prosperity Capital.

Коментуючи відкритого листа хедж-фонду Shah Capital, який володіє приблизно 4-5% акцій Veon, від кінця квітня цього року з пропозицією виокремити з Veon ще й "Київстар", президент компанії зазначив, що такою є позиція цього акціонера – він бачить локальні або міжнародні IPO операційних компаній як правильний розвиток подій.

Veon цю пропозицію не коментував.

РосіяКиївстарVeonВимпелком

Останні матеріали

Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
Політика
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
27 червня 2023, 17:00
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
Політика
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
27 червня 2023, 10:00
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської "вагнеріади" – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
Політика
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
26 червня 2023, 15:30
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
Політика
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
26 червня 2023, 11:00
Занадто гарно, щоб бути правдою.
Політика
Занадто гарно, щоб бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер
25 червня 2023, 13:00
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
24 червня 2023, 18:30
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
Політика
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
23 червня 2023, 17:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється