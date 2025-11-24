Кислиця: від початкового "мирного плану" США мало що лишилося

Найбільш суперечливі питання відклали для обговорення президентами.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що США та Україна під час переговорів у Женеві підготували оновлений проєкт "мирної угоди" із 19 пунктів, тоді як найбільш політично чутливі питання вирішили передати на рівень президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Про це Кислиця сказав у коментарі для газети Financial Times.

За словами Кислиці, який входив до української делегації, переговори були "напруженими, але продуктивними" та завершилися суттєво оновленим документом, що залишив у сторін "позитивне" враження.

Після тривалих дискусій вдалося узгодити низку пунктів, однак найбільш суперечливі теми, насамперед територіальні питання та аспекти взаємодії НАТО, США та росії, вирішили "поставити в дужки" до зустрічі лідерів.

Кислиця зазначив, що оновлений проєкт значно відрізняється від початкової версії, яка викликала гостру реакцію в Україні.

"Від первинного варіанту залишилося дуже мало", – підкреслив він.

І додав, що ми заклали міцну основу для зближення позицій і визначили кілька пунктів, де можливі компроміси. Інші питання потребують рішень керівництва.

Український дипломат також повідомив, що американська сторона виявила готовність переглянути суперечливу пропозицію щодо обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч військовослужбовців. За його словами, аргументи Києва були почуті, і ця норма "більше не обговорюється".

Переробили й положення про можливу амністію за воєнні злочини – з урахуванням позиції постраждалих від війни.

Кислиця неодноразово наголосив на "конструктивному підході" американських представників, зокрема Рубіо, Дрісколла та Кушнера:

"Вони були відкриті до пропозицій. Ми детально обговорили всі питання – не було жодного, яке б відкинули одразу".

В день, 24 лцстопада, мирний план США щодо України скоротився з 28 до 19 пунктів.