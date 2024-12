Китай дзеркально ввів санкції проти семи американських компаній

Обмеження були введені за постачання зброї Тайваню.

Міністерство закордонних справ КНР заявило про рішення ввести санкції проти семи американських військових компаній і їхніх керівників у відповідь на нещодавню військову допомогу та продаж зброї Тайваню з боку США.

Про це повідомляє Global Times.

В МЗС Китаю сказали, що Вашингтон серйозно порушує принцип "одного Китаю", втручаються у внутрішні справи країни та підривають суверенітет та територіальну цілісність Китаю.

Саме тому КНР запровадив санкції проти семи компаній: Insitu, Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc., Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm Inc. і Oceaneering International, Inc., а ще проти відповідних керівників.

"Їхнє рухоме та нерухоме майно, разом з іншими видами активів на території Китаю, буде заморожено. Всім організаціям та приватним особам у Китаї заборонено вступати з ними в будь-які взаємодії, співпрацю та здійснювати будь-які інші види діяльності", - заявили у відомстві.

Рішення має набути чинності з 27 грудня, додали в китайському МЗС.

Тиждень тому, 21 грулдня, США схвалили військову допомогу Тайваню на понад $800 млн.