Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай дзеркально ввів санкції проти семи американських компаній

27 грудня 2024, 16:48
Китай дзеркально ввів санкції проти семи американських компаній
Фото: з вільного доступу
Обмеження були введені за постачання зброї Тайваню.

Міністерство закордонних справ КНР заявило про рішення ввести санкції проти семи американських військових компаній і їхніх керівників у відповідь на нещодавню військову допомогу та продаж зброї Тайваню з боку США.

Про це повідомляє Global Times.

В МЗС Китаю сказали, що Вашингтон серйозно порушує принцип "одного Китаю", втручаються у внутрішні справи країни та підривають суверенітет та територіальну цілісність Китаю.

Саме тому КНР запровадив санкції проти семи компаній: Insitu, Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc., Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm Inc. і Oceaneering International, Inc., а ще проти відповідних керівників.

"Їхнє рухоме та нерухоме майно, разом з іншими видами активів на території Китаю, буде заморожено. Всім організаціям та приватним особам у Китаї заборонено вступати з ними в будь-які взаємодії, співпрацю та здійснювати будь-які інші види діяльності", - заявили у відомстві. 

Рішення має набути чинності з 27 грудня, додали в китайському МЗС.

Тиждень тому, 21 грулдня, США схвалили військову допомогу Тайваню на понад $800 млн.

 

КитайсанкціїСША

Останні матеріали

Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється