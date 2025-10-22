Китай і росія намагалися заблокувати фінансування правозахисних ініціатив ООН — звіт ISHR

Автори звіту кажуть про "використання бюджетного процесу як зброї".

Невелика група країн, очолювана Китаєм і росією, протягом останніх п’яти років неодноразово намагалася заблокувати фінансування роботи Організації Об’єднаних Націй у сфері прав людини.

Про це йдеться у звіті некомерційної організації International Service for Human Rights (ISHR), повідомляє Reuters.

У документі описано серію пропозицій, спрямованих на значне скорочення бюджету Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) та скасування фінансування окремих розслідувань. Автори звіту називають це "використанням бюджетного процесу як зброї".

Хоча ці ініціативи, обговорювані під час закритих засідань ООН, не були реалізовані, експерти ISHR висловили занепокоєння тим, що вони з’являються у період фінансової кризи ООН і скорочення участі США в багатосторонніх процесах.

"Пропозиції, висловлені Китаєм і росією, явно спрямовані на паралізацію діяльності УВКПЛ", — заявила одна з авторок 97-сторінкового звіту "Бюджетні баталії в ООН" Анжелі Датт.

За даними ISHR, одна з ініціатив, спільно подана Китаєм і росією у 2021 році, передбачала припинення фінансування близько 17 проєктів, започаткованих Радою ООН з прав людини.

Інша пропозиція, внесена у 2024 році та підтримана низкою країн, передбачала блокування ресурсів для розслідувань щодо Ірану, Північної Кореї, України, Білорусі, Еритреї, Судану та Венесуели.

Керівник програм ISHR для Китаю та Латинської Америки Рафаель Віана Давид наголосив, що такі кроки створюють "небезпечний прецедент" і демонструють тенденцію "ставити невтручання у внутрішні справи вище за права людини".

Звіт ISHR базується на інтерв’ю з десятками дипломатів, експертів і чиновників ООН, а також на аналізі офіційних і внутрішніх документів організації за період з 2019 по 2024 рік.

Нагадаємо, що на роботу у сфері прав людини виділяється лише близько 5% регулярного бюджету ООН, і через нестачу коштів уже довелося відкласти деякі розслідування, зокрема щодо ситуації в Конго. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк попередив, що дефіцит фінансування може серйозно послабити глобальні механізми підзвітності.