Пекін не відіграватиме значної ролі у майбутніх обговореннях гарантій безпеки для України.

Китай, ймовірно, не надасть Україні гарантії безпеки попри бажання рф через обмеженість ресурсів та небажання створювати прецедент.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"Будь-яка нова угода про гарантії безпеки повинна передбачати, як зробити положення по-справжньому працездатними, щоб уникнути неефективності, що спостерігалася у Будапештському меморандумі 1994 року", - йдеться у матеріалі китайського видання.

Прикладом того, що Китай може долучитись до мирних переговорів політично, але без взятих на себе зобов'язань, на думку аналітиків, може служити Будапештський меморандум, підписаний у 1994 році Україною, білоруссю та Казахстаном про відмову від успадкованої ними ядерної зброї в обмін на зобов'язання щодо гарантій безпеки.

Китай не підписав Будапештський меморандум, але схвалив його урядовою заявою, опублікованою того ж року.

Проте в основному тексті заяви, в якій меморандум прямо не згадувався, говорилося лише, що "Китай беззастережно не застосовуватиме або загрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти держав, які не володіють ядерною зброєю, або в зонах, вільних від ядерної зброї".

Раніше глава МЗС росії Сергій Лавров заявив, що росія "згодна" на гарантії безпеки для України, але за участі Китаю.

"Я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, чудово розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без рф - це утопія, це шлях в нікуди", - заявив він.

Раніше ми писали, що коментарі міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова про "відторгнення" гарантій безпеки для України, якщо вони будуть побудовані "за логікою ізоляції росії", фактично зруйнували переговори москви зі США.