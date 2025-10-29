Китай перешкоджає виробництву дронів в Україні

Китайський уряд навмисно обмежує поставки, щоб підірвати українське виробництво дронів.

Китай постачає Україні комплектуючі для дронів за низькою ціною. Однак Пекін поступово скорочує продаж важливих компонентів Києву та його союзникам. Український експерт закликає ЄС заповнити цю прогалину.

Про це повідомляє ntv.de.

Зазначається, що Китай все більше обмежує експорт компонентів для дронів в Україну. Пекін також перешкоджає спробам української оборонної промисловості імпортувати китайські електронні компоненти через союзні країни, такі як країни Балтії та Польща.

"Наразі китайський уряд навіть забороняє постачання компонентів до цих країн, бо знає, що вони потім потраплять до нас в Україну", – зауважив співзасновник Iron, мережі українських та міжнародних оборонних компаній, Юрій Ломіковський.

Китайський уряд навмисно обмежує поставки, щоб підірвати українське виробництво дронів, адже вони стали вирішальною зброєю в боротьбі проти рф. Українська армія використовує БпЛА не тільки для ударів по важливих командних і логістичних пунктах росіян, але й по критичній енергетичній інфраструктурі.