Китай перешкоджає виробництву дронів в Україні

29 жовтня 2025, 10:05
Китай перешкоджає виробництву дронів в Україні
Фото: Caltech
Китайський уряд навмисно обмежує поставки, щоб підірвати українське виробництво дронів.

Китай постачає Україні комплектуючі для дронів за низькою ціною. Однак Пекін поступово скорочує продаж важливих компонентів Києву та його союзникам. Український експерт закликає ЄС заповнити цю прогалину.

Про це повідомляє ntv.de.

Зазначається, що Китай все більше обмежує експорт компонентів для дронів в Україну. Пекін також перешкоджає спробам української оборонної промисловості імпортувати китайські електронні компоненти через союзні країни, такі як країни Балтії та Польща.
 
"Наразі китайський уряд навіть забороняє постачання компонентів до цих країн, бо знає, що вони потім потраплять до нас в Україну", – зауважив співзасновник Iron, мережі українських та міжнародних оборонних компаній, Юрій Ломіковський.
 
Китайський уряд навмисно обмежує поставки, щоб підірвати українське виробництво дронів, адже вони стали вирішальною зброєю в боротьбі проти рф. Українська армія використовує БпЛА не тільки для ударів по важливих командних і логістичних пунктах росіян, але й по критичній енергетичній інфраструктурі.
 
Експортні обмеження Китаю сильно вдарили по українцях і ставлять під загрозу їх успіх на фронті. Зокрема, двигуни, батареї та системи управління польотом для дронів переважно походять з Китаю. Ломіковський оцінює обсяг української оборонної технології приблизно в $35-40 млрд. Понад 800 компаній беруть участь у цьому постійно зростаючому ринку. Однак дронна промисловість сильно залежить від імпорту китайських комплектуючих, лише близько 40% виробляється на місці.
 
"Чому ми імпортуємо так багато з Китаю? Тому що Китай може постачати товари у великих обсягах і дешевше, ніж все, що ми виробляємо на місці або можемо придбати у наших західних партнерів", – пояснив Ломіковський.
 
Наразі Україна намагається отримати необхідні компоненти для дронів непрямим шляхом, наприклад, через торгівлю з американськими компаніями, які мають виробничі потужності в Європі.
 
Однак, як зазначає експерт, для того, щоб у довгостроковій перспективі налагодити виробництво, яке зможе конкурувати з Китаєм за ефективністю та вартістю, необхідні більші європейські інвестиції та співпраця з Україною.

 

