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Китай представив винищувач-невидимку J-35 і тепер конкурує зі США – FT

12 листопада 2024, 13:35
Китай представив винищувач-невидимку J-35 і тепер конкурує зі США – FT
Фото: з вільного доступу
Перші J-35 приєднаються до оперативних навчань ВПС Китаю у березні 2026 року.
У Китаї на відкритті найбільшої у Азії міжнародної авіаційної та аерокосмічної виставки в Чжухаї здійснив п'ятихвилинний демонстраційний політ винищувач-невидимка J-35, який є аналогом американського F-35.
 
Про це пише Financial Times.
 
Це перший публічний огляд винищувача-невидимки, яким Китай модернізує свою армію, щоб конкурувати з Вашингтоном за перевагу в повітрі на тлі зростаючої напруженості в регіоні.
 
Також на виставці представили модель палубної версії J-35.
 
Хоча деталей про про характеристики J-35 мало, аналітики кажуть, що його запуск ознаменував "критичний крок" у зусиллях Китаю модернізувати свою армію та кинути виклик домінуванню США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, особливо навколо Тайваню, на сувернітет якого зазіхає Пекін.
 
Винищувач розробляли протягом десяти років у компанії Shenyang Aircraft Corporation, яка є підрозділом державної корпорації авіаційної промисловості Китаю. Він стане наступником літака J-20, який надійшов на озброєння в 2017 році.
 
Перші J-35 приєднаються до оперативних навчань ВПС Китаю в березні 2026 року.
 
Ці винищувачі здатні наносити удари "повітря-поверхня" і "повітря-повітря", а також можуть здатність злітати з авіаносців. Але Пекін ще не анонсував версію, яка може злітати та приземлятися вертикально, як це роблять американські F-35B.
 
J-35 надійшов на озброєння майже через 10 років після виходу американського F-35 і з’явився тоді, коли Вашингтон уже працював над літаками наступного покоління. Проте J-35 може бути легшим і дешевшим у створенні, ніж його дорогий аналог із США. Це дасть Китаю перевагу на потенційних експортних ринках.
 
З розгортанням J-35 Китай разом із США стають країнами, які можуть виробляти більше однієї серії винищувачів-невидимок. 

 

Китайвійна в Українівинищувачіросія окупанти

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