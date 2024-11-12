Китай представив винищувач-невидимку J-35 і тепер конкурує зі США – FT

Перші J-35 приєднаються до оперативних навчань ВПС Китаю у березні 2026 року.

У Китаї на відкритті найбільшої у Азії міжнародної авіаційної та аерокосмічної виставки в Чжухаї здійснив п'ятихвилинний демонстраційний політ винищувач-невидимка J-35, який є аналогом американського F-35.

Про це пише Financial Times.

Це перший публічний огляд винищувача-невидимки, яким Китай модернізує свою армію, щоб конкурувати з Вашингтоном за перевагу в повітрі на тлі зростаючої напруженості в регіоні.

Також на виставці представили модель палубної версії J-35.