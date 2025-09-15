Китай прокоментував слова Келлога про вплив Китаю на продовження війни в Україні

Речник китайського МЗС наголосив, що Пекін "дотримується об'єктивної та неупередженої позиції" щодо війни

Співпраця між китайськими та російськими підприємствами відповідають правилам Світової організації торгівлі та ринковим принципам. Вони не спрямовані проти будь-якої третьої сторони.

Про це повідомляє МЗС Китаю.

Як зазначив речник МЗС Лінь Цзянь, і Китай "послідовно дотримується об'єктивної та неупередженої позиції, активно сприяючи мирним переговорам". Він заявив, що більшість країн, включаючи США та Європу, ведуть торгівлю з росією.

"Нормальні ділові взаємодії та співпраця між китайськими та російськими підприємствами відповідають правилам СОТ та ринковим принципам. Вони не спрямовані проти будь-якої третьої сторони і не повинні підлягати втручанню або впливу з боку третіх сторін", – каже він.