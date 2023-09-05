Китай створить державний фонд на $40 млрд для розвитку індустрії мікросхем – Reuters

Країна нарощує зусилля з метою наздогнати США та інших суперників.

Китай збирається запустити новий інвестиційний фонд, що підтримується державою, метою якого є залучити близько 40 млрд доларів для свого напівпровідникового сектора.

Про це повідомляє Reuters .

Ймовірно, це буде найбільший із трьох фондів, створених Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних мікросхем, також відомим як Великий фонд. Його мета у 300 млрд юанів (41 млрд доларів) перевищує аналогічні кошти у 2014 та 2019 роках, які, згідно зі звітами уряду, зібрали 138,7 млрд юанів та 200 млрд юанів відповідно.

Однією з основних галузей інвестицій стане обладнання для виробництва чіпів, розповіли анонімні джерела Reuters.

Президент Сі Цзіньпін уже давно заявляє про необхідність досягнення Китаєм самозабезпеченості напівпровідниками. Ця необхідність стала ще більш нагальною після того, як Вашингтон запровадив низку заходів щодо експортного контролю за останні кілька років, посилаючись на побоювання, що Пекін може використати передові чіпи для підвищення свого військового потенціалу.

У жовтні США ввели масштабний пакет санкцій, який обмежив доступ Китаю до передового обладнання для виробництва мікросхем, а союзники США Японія та Нідерланди зробили аналогічні кроки.

За словами двох джерел, новий фонд схвалили китайська влада в останні місяці. Міністерство фінансів Китаю планує виділити 60 млрд юанів. Інші учасники поки що невідомі.

До спонсорів двох попередніх фондів Великого фонду входять міністерство фінансів та багаті державні підприємства, такі як China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation та China Telecom.

Протягом багатьох років Великий фонд надавав фінансування двом найбільшим китайським заводам з виробництва мікросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation та Hua Hong Semiconductor, а також компанії Yangtze Memory Technologies, виробнику флеш-пам'яті та низці дрібніших компаній та фондів.

Незважаючи на ці інвестиції, китайська індустрія мікросхем не здатна відігравати провідну роль у глобальному ланцюжку поставок, особливо щодо передових чіпів.