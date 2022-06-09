Китай та росія домовилися про оплату за постачання газу в рублях та юанях

Зокрема зафіксовано перехід на здійснення розрахунків за постачання російського газу у Китай у національних валютах країн – рублях і юанях

Російський газовий монополіст Газпром і Китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) переводять в рублі і юані оплату за постачання по газопроводу Сила Сибіру.

Про це повідомляє прес-служба Газпрому у вівторок, 6 вересня.

Домовленість про це досягли на зустрічі глави Газпрому Олексія Міллера і голови ради директорів CNPC Дая Хоуляна, яка відбулася в режимі конференц-зв'язку в рамках Східного економічного форуму.

Вказано, що під час зустрічі підписали додаткові угоди до довгострокового договору купівлі-продажу газу по "східному" маршруту (газопроводу Сила Сибіру).

"Зокрема зафіксовано перехід на здійснення розрахунків за постачання російського газу у Китай у національних валютах країн – рублях і юанях", – заявили у компанії.

Міллер назвав новий механізм оплати "взаємовигідним, своєчасним, надійним і практичним рішенням".

У Газпромі нагадали, що у лютому цього року підписали із CNPC другий довгостроковий договір про постачання газу у Китай. Після виходу проекту на повну потужність обсяг поставок газу по "далекосхідному" маршруту має збільшитися на 10 млрд куб. м на рік і заразом досягне 48 млрд куб. м на рік.

Також повідомлялося, що Газпром почав проектувати ще один газопровід у Китай – Союз Восток. Він дозволить здійснювати постачання до 50 млрд куб. м російського газу на рік у КНР.