ПОЛІТИКА НОВИНИРосійський газовий монополіст Газпром і Китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) переводять в рублі і юані оплату за постачання по газопроводу Сила Сибіру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай та росія домовилися про оплату за постачання газу в рублях та юанях
Зокрема зафіксовано перехід на здійснення розрахунків за постачання російського газу у Китай у національних валютах країн – рублях і юанях
Фото: Газпром
Про це повідомляє прес-служба Газпрому у вівторок, 6 вересня.
Домовленість про це досягли на зустрічі глави Газпрому Олексія Міллера і голови ради директорів CNPC Дая Хоуляна, яка відбулася в режимі конференц-зв'язку в рамках Східного економічного форуму.
Вказано, що під час зустрічі підписали додаткові угоди до довгострокового договору купівлі-продажу газу по "східному" маршруту (газопроводу Сила Сибіру).
"Зокрема зафіксовано перехід на здійснення розрахунків за постачання російського газу у Китай у національних валютах країн – рублях і юанях", – заявили у компанії.
Міллер назвав новий механізм оплати "взаємовигідним, своєчасним, надійним і практичним рішенням".
У Газпромі нагадали, що у лютому цього року підписали із CNPC другий довгостроковий договір про постачання газу у Китай. Після виходу проекту на повну потужність обсяг поставок газу по "далекосхідному" маршруту має збільшитися на 10 млрд куб. м на рік і заразом досягне 48 млрд куб. м на рік.
Також повідомлялося, що Газпром почав проектувати ще один газопровід у Китай – Союз Восток. Він дозволить здійснювати постачання до 50 млрд куб. м російського газу на рік у КНР.
Нагадаємо, що російська газова компанія "Газпром" ввечері 2 вересня оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.
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06 09 2022 20:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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