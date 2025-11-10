Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай випередив Європу та США у виробництві сонячної енергії – The Economist

10 листопада 2025, 12:17
КНР вже здатна виробляти майже терават відновлюваних потужностей на рік, що дорівнює 300 великим атомним електростанціям.

Китай встановив майже 900 гігават сонячних потужностей, що перевищує відповідні потужності Європи та США разом узятих. Минулого року Китай виробив 1826 терават-годин електроенергії з сонця та вітру — у п’ять разів більше, ніж енергетичний еквівалент усіх його ядерних боєголовок.

Про це пише The Economist.

Видання підкреслює, що Китай став «новим типом наддержави» — енергетичною. Він здатний виробляти майже терават відновлюваних потужностей на рік, що можна порівняти з 300 великими атомними електростанціями. Завдяки масштабному виробництву обладнання, собівартість зеленої енергії постійно знижується, а внутрішній попит стимулює подальше зростання.

Китай уже перевиконав більшість кліматичних обіцянок, даних після Паризької угоди, і планує до 2035 року більш ніж удвічі збільшити потужності ВДЕ та скоротити викиди. Пекін також активно експортує свої технології. Країни, що розвиваються, стають головними споживачами китайських сонячних панелей та обладнання для зберігання енергії.

При цьому, на думку видання, енергетична трансформація Китаю продиктована не альтруїзмом. Це зважений прагматизм — країна знижує власні кліматичні ризики та зміцнює економічні позиції.

