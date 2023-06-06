Китай витісняє росію, оскільки санкції змінюють торгівлю Казахстану – Bloomberg

Минулого року товарообіг Казахстану з Китаєм зріс приблизно на третину і наблизився до 24 мільярдів доларів США.

Економічна гойдалка між Китаєм і росією в Центральній Азії рухається до нової рівноваги для Казахстану, який очікує, що його східний сусід вийде на перше місце, оскільки міжнародні санкції через вторгнення кремля в Україну трансформують торгівлю.

Про це пише Bloomberg.

За понад три десятиліття після розпаду Радянського Союзу росія утримувала своє місце найбільшого торговельного партнера Казахстану, навіть коли Китай захопив більшу частину регіону, що простягається від Каспію до Маньчжурії. Але фінансові та економічні санкції, які відсунули росію на другий план і перенаправили торговельні потоки, створюють можливості для Китаю. Серік Жумангарін, віце-прем'єр-міністр Казахстану і міністр торгівлі та інтеграції, сказав, що це питання кількох років, перш ніж Китай наздожене росію.

"Зростання торгівлі відбувається завдяки Китаю", – сказав Жумангарін, який очікує, що до 2030 року обсяги торгівлі з Китаєм затьмарять торгівлю Казахстану з Європейським Союзом, що складається з 27 країн.

Минулого року товарообіг Казахстану з Китаєм зріс приблизно на третину і наблизився до 24 мільярдів доларів США. За даними казахстанського Бюро національної статистики, обсяги все ще відстають від обсягів торгівлі з росією, яка додала трохи більше 6% у 2022 році, приблизно на два мільярди доларів.

Президент Касим-Жомарт Токаєв, який розмовляє мандаринською мовою і колись працював дипломатом у Китаї, відмовився стати на бік росії через вторгнення, розпочате всього через кілька тижнів після того, як йому знадобилися війська, надіслані президентом рф владіміром путіним для придушення кривавих заворушень на початку 2022 року в Казахстані.

Казахстан є найбільшою в світі країною, яка не має виходу до моря, а також найбільшим у світі видобувачем урану і провідним виробником таких товарів, як ферохром. За словами Жумангаріна, транзит – це як "свіже повітря" для гірничодобувної та металургійної промисловості Казахстану.

На зустрічі з Сі минулого місяця – під час першого саміту лідерів Центральної Азії в Китаї – Токаєв поставив мету майже подвоїти торгівлю з Китаєм до 40 мільярдів доларів до 2030 року.

Китай також зацікавився торговим коридором, який проходить через Казахстан з Південно-Східної Азії до Грузії на Кавказі, створюючи плацдарм для виходу до європейських країн.