Китай, Японія та Південна Корея проведуть свій перший саміт з 2019 року

Ідею про відновлення саміту просували міністри закордонних справ Південної Кореї та Японі під час Генасамблеї ООН.

Китай, Японія та Південна Корея мають намір провести свій перший саміт за понад чотири роки, наступного тижня в Сеулі для переговорів, які дадуть сусідам шанс налагодити свої відносини на тлі загострення напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Посол Південної Кореї в Японії Юн Док Мін заявив, що відносини між їхніми країнами розвиваються дуже швидко, чого не можна сказати про співпрацю з Китаєм.

"Для стабільності регіону було б краще, якби сусідні країни співпрацювали і ладнали між собою, а не протистояли", - сказав він.

Ідею про відновлення саміту просували міністри закордонних справ Південної Кореї та Японі під час Генасамблеї ООН. А високопосадовці трьох країн проведуть відповідні перемовини вже 26 вересня. Крім цього, президент Китаю Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су, ймовірно, зустрінуться в кулуарах спортивного заходу.

Юн також зазначив, що хоче укласти ще одну декларацію з Японією, щоб закріпити поліпшення зв'язків, які могли б зберегти стабільність торговельних потоків в умовах політичної напруженості.

Тристоронній саміт був започаткований у 2008 році - його першим питанням було подолання економічної кризи в регіоні. Але в 2019 році дію саміту призупинили через суперечку між Південною Кореєю та Японією щодо рішень про компенсацію за примусову працю та пандемії.