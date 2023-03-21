Китай за останній рік продав росії дронів на $12 млн – New York Time

Від початку повномасштабної КНР відправив росії безпілотників та запчастин на суму понад $12 млн.

І це свідчить про тиху співпрацю між країнами.

Пише The New York Times.

Майже 70 китайських експортерів продали в росію 26 різних марок китайських безпілотників після вторгнення росію в Україну, пише американське видання.

Поставки продукції найвідомішого у світі виробника дронів - DJI і низки менших компаній часто надходили через дрібних посередників та експортерів, йдеться в матеріалі.

"Складні канали збуту та "розмиті" описи продуктів в експортних даних також ускладнюють остаточне визначення того, чи є компоненти США в китайських продуктах, що може бути порушенням американського експортного контролю. Й офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до росії країни, такі як Казахстан, Пакистан і білорусь", - йдеться в публікації.

Три роки тому Міністерство торгівлі США внесло компанію DJI до чорного списку, який забороняє американським компаніям продавати технології без прямого дозволу. Це мало вплинути на домінування DJI в галузі. Згідно з митними даними, продукція компанії становила майже половину поставок китайських безпілотників до росії, а частина з них була продана безпосередньо DJI через iFlight Technology, що є дочірню компанію DJI.

Другим за величиною проданим брендом був Autel, китайський виробник дронів з дочірніми компаніями в США, Німеччині і Італії. Експортери продали своїх безпілотників на майже $2 млн. Остання партія була відвантажена в лютому вже цього року. На своєму веб-сайті компанія рекламує продаж продукції для поліції США.

В компанії DJI сказали, що фірма не може знайти жодних записів про будь-які прямі продажі в росію з 16 квітня 2022 року. За їх словами, компанія припинила всі поставки та операції в росії та Україні з початку війни та має чіткі протоколи, щоб гарантувати, що вона не порушує санкції США.

Компанія Autel наліслала емейл і заявила, що не знає про будь-які продажі в росію та проводить внутрішнє розслідування з цього приводу.

Прямі продажі китайськими експортерами є лише частиною ширших зусиль росії із закупівлі безпілотників на сусідніх ринках, де їх можна купити з полиць роздрібних магазинів, пише NYT.

Поповнення запасів навіть найпростіших безпілотних літальних апаратів є важливим, як і, наприклад, придбання артилерійських снарядів і куль, вважають експерти галузі.