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ПОЛІТИКА

Китай заявляє, що експорт до росії відповідає його законам і правилам – Reuters

09 лютого 2023, 12:58
Китай заявляє, що експорт до росії відповідає його законам і правилам – Reuters
Фото: з вільного доступу
Китай завжди вимагав від своїх фірм суворого дотримання внутрішніх законів і правил, заявила представниця Міністерства торгівлі, відповідаючи на запитання, чи експортувала країна до росії навігаційне обладнання, технології встановлення перешкод та деталі для винищувачів.

Про це повідомляє Reuters .

Газета Wall Street Journal повідомила у суботу, що китайські державні оборонні компанії надали технології, в тому числі навігаційне обладнання, техніку придушення зв'язку та деталі для літаків, які потрібні рф, посилаючись на звіти російської митниці.

"Уряд Китаю завжди вимагав від підприємств суворого дотримання національного експортного контролю та інших законів і правил... та забезпечення того, щоб відповідний експорт відповідав інтересам національної безпеки Китаю та міжнародним інтересам", – заявила офіційна представниця Мінторгівлі Шу Цзюетін на брифінгу.

Закон КНР про санкції проти іноземних держав, що набув чинності в червні 2021 року, надає китайським компаніям правову основу для обходу міжнародних санкцій. Вони згубно позначаються на китайських організаціях і призводять до того, що підприємства повинні дотримуватися лише внутрішніх законів і правил.

Згідно з повідомленням Bloomberg, держави-члени "Великої сімки" обговорюють запровадження санкцій щодо компаній у Китаї, Ірані та Північній Кореї, які постачають росії військову техніку.

Китай послідовно виступав проти того, що вважає "односторонніми санкціями".

Пройшло вже більше року відтоді, як голова КНР Сі Цзіньпін та президент росії путін оголосили про стратегічне партнерство без "заборонених зон" співпраці. Хоча Китай неодноразово закликав до припинення вогню в Україні, він утримувався від засудження дій росії та не називав їх вторгненням.

За даними Національного бюро статистики Китаю, торік торгівля між КНР і рф досягла рекордних 190 млрд доларів, що становить 3% від загального обсягу торгівлі країни. The Wall Street Journal та South China Morning Post згодом повідомили, що серед китайського експорту були деталі та технології подвійного військового призначення.

Минулого тижня росія приймала у москві заступника міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюя. В заяві китайського МЗС за підсумками поїздки йдеться, що взаємна політична довіра між Китаєм та росією продовжує поглиблюватися.

Раніше повідомлялось, що Китай використовував повітряні кулі-шпигуни у багатьох країнах.

експортКитайрф тероризм

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