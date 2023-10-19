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Китай значно наростив ядерне озброєння за останній рік – Пентагон

19 жовтня 2023, 18:15
Китай значно наростив ядерне озброєння за останній рік – Пентагон
Фото: з вільного доступу
Аналітики Міноборони США вважають, що станом на травень цього року Китай мав у своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок, що приблизно на сотню більше, ніж торік.

Темпи нарощування Китаєм запасів ядерної зброї перевищують попередні прогнози США: за оцінками Пентагону, за останній рік Пекін створив близько ста ядерних боєголовок.

Про це йдеться у звіті Пентагону, присвяченого політиці щодо Китаю.

У минулорічній доповіді Пентагон зазначав, що Пекін швидко модернізує свої ядерні сили, але вважав, що той нарощуватиме ядерні сили меншими темпами та матиме 1 500 ядерних боєголовок до 2035 року.

Тепер же Пентагон прогнозує, що до 2030 року Китай хоче розмістити понад тисячу ядерних боєголовок. Так він закріпить свій статус третьої ядерної держави світу після США та рф.

Для цього КНР, імовірно, використовуватиме нові реактори-розмножувачі на швидких нейтронах і переробні потужності для виробництва плутонію, які китайська влада офіційно називає частиною "досліджень мирного атома".

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, у січні цього року росія мала 5 889 ядерних боєголовок, а США — 5 244.

Китай відмовляється брати участь у переговорах зі США та рф щодо обмеження ядерних озброєнь, стверджуючи, що арсенали цих двох країн набагато більші за його.

У доповіді також зазначається, що Китай, можливо, розробляє нову міжконтинентальну ракетну систему з використанням звичайних озброєнь, яка в разі розгортання дозволить Пекіну "погрожувати звичайними ударами по цілях у континентальній частині США, на Гаваях й Алясці".

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