Китайські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти через західні санкції – Bloomberg

Китайські нафтопереробники почали відмовлятися від закупівель російської нафти після того, як США та інші західні країни запровадили санкції проти провідних виробників рф і частини їхніх клієнтів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, державні компанії Sinopec і PetroChina вже скасували низку поставок після того, як минулого місяця США внесли до санкційного списку "Роснефть" і "Лукойл".

Навіть менші приватні нафтопереробні заводи тимчасово зупиняють закупівлі, побоюючись опинитися під санкціями, як це сталося з Shandong Yulong Petrochemical Co., яку нещодавно обмежили Велика Британія та ЄС.

Найбільше постраждав популярний сорт ESPO - його ціни різко впали. За оцінками Rystad Energy AS, під скорочення потрапили близько 400 тисяч барелів нафти на добу, або майже 45% російського експорту до Китаю.

Раніше росія утримувала позицію головного постачальника нафти до КНР завдяки значним знижкам, викликаним санкціями після вторгнення в Україну.

Тепер США та їхні союзники посилюють тиск, розширюючи санкції не лише проти російських компаній, а й проти їхніх покупців. Мета - обмежити нафтові доходи москви та послабити її можливості фінансувати війну.

Оскільки Китай залишається найбільшим у світі імпортером сирої нафти, скорочення закупівель із росії може відкрити нові можливості для інших постачальників - зокрема для Сполучених Штатів, які минулого тижня домовилися з Пекіном про торгове перемир’я під час зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.