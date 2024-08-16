Китайський виробник чіпів подав до суду на Пентагон

Провідний китайський виробник чипів та мікросхем подав до суду на Пентагон, щоб уникнути санкцій.

Керівництво китайської компанії AMEC, що спеціалізується на постачанні обладнання для виробництва чипів, звернулося до суду США через рішення Пентагону включити її до списку військових компаній Китаю (так званий CMC).

Про це пише Global Times.

AMEC попросила суд наказати Міністерству оборони скасувати своє "помилкове рішення" та виключити китайську фірму зі санкційного списку.

Голова правління AMEC Інь Чжіяо назвав це помилкою, оскільки американське відомство не враховує реальних фактів.

"AMEC глибоко вражена тим, що Міноборони США знову включило її до списку підприємств, пов'язаних із військовою діяльністю", – зазначив Чжіяо.