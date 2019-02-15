Кияни помилково сплатили 39 мільйонів гривень за електроенергію не тій компанії
Через реформу енергоринку, яка розпочалася у 2019 році, електропостачальники повинні розділитися на постачальника електроенергії та оператора систем розподілу (компанії, що обслуговують систему дротів). Раніше ці дві функції виконувала одна компанія, інформує "ДТЕК Київські електромережі".
У випадку Києва, мова йде про "ДТЕК Київські електромережі", яка від початку 2019 року стала оператором системи розподілу. Функції постачання електроенергії тепер виконує компанія "Київські енергетичні послуги" (що також належить "ДТЕК").
"Деякі кияни за звичкою оплатили послуги зі спожитої у 2019 р. електроенергії на рахунки оператора систему розподілу "ДТЕК Київські електромережі". Станом на 1 лютого, на рахунок "ДТЕК Київські електромережі" надійшли 39 мільйонів гривень", - повідомили у компанії.
Там зазначили, що помилково сплачені гроші до кінця лютого автоматично перерахують на рахунки постачальника електроенергії.
Водночас, якщо у позичальника була заборгованість за електроенергію за 2018 рік, то "ДТЕК Київські електромережі" помилково сплачені кошти направить на рахунок погашення таких боргів.
"Нагадаємо, що у зв’язку з реформою ринку електроенергії з 1 лютого 2019 постачальник універсальної послуги приймає покази лічильників, виставляє рахунки та приймає оплату за спожиту електроенергію. Йому потрібно оплачувати електроенергію, спожиту після 1 січня 2019. Рахунки за неї кияни отримують у лютому", - зазначили у "ДТЕК Київські електромережі".
Додамо, що у січні мешканці Києва отримали квитанції, в яких сума за централізоване опалення значно збільшилася порівняно з груднем 2018 року, в деяких випадках на 40 - 60%, залежно від технічних характеристик будинку
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