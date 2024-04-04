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ПОЛІТИКА

Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку та безпеку 11 квітня

04 квітня 2024, 11:14
Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку та безпеку 11 квітня
Фото: з вільних джерел
Її підписання може відбутися на саміті Ініціативи трьох морів у Вільнюсі.

Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку і безпеку, зобов'язуючись надавати їй військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту (ВВП) цього року і протягом наступних двох років, ідеться в проєкті документа, підготовленого Міністерством закордонних справ (МЗС).

Про це повідомляє Delfi.

З латвійської сторони угоду з безпеки підпише президент Едгар Рінкевич.

Видання зазначає, що угода має політичний характер і не має обов'язкової юридичної сили. Ця угода стане "ясним і твердим сигналом про підтримку України в її боротьбі з агресором".

Вона передбачає всі форми довгострокової допомоги Україні в захисті від агресії, а також підтримку Латвії на шляху України до членства в Європейському союзі та НАТО.

Крім цього, Латвія зобов'язується надавати Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту цього року і протягом наступних двох років.

війнаЛатвіяпідтримка України

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