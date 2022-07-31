Латвія з серпня призупиняє спрощений режим поїздок для жителів прикордонних регіонів рф

У зв'язку з рішенням росії закрити латвійське консульство у пскові видача прикордонних дозволів більше неможлива

З 1 серпня Латвія призупиняє спрощений режим поїздок для мешканців прикордонних регіонів росії.

У Ризі пояснили, що угоду про місцевий прикордонний рух між Латвією і росією було укладено в 2010 році з метою спрощення взаємних поїздок мешканців прикордонних районів. Водночас у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, було припинено видачу віз, у тому числі прикордонних, російським громадянам в усіх латвійських дипломатичних та консульських представництвах за кордоном.

У зв'язку з рішенням росії закрити латвійське консульство у пскові видача прикордонних дозволів більше неможлива, оскільки це було єдине дипломатичне та консульське представництво Латвії за кордоном, яке видавало такі дозволи громадянам рф.

Уряд Латвії також ввів санкції проти російських громадян та компаній, МЗС країни закликало жителів Латвії утриматися від поїздок до росії.