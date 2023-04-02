Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Лавров і Блінкен обговорили затримання журналіста видання The Wall Street Journal

02 квітня 2023, 18:20
Лавров і Блінкен обговорили затримання журналіста видання The Wall Street Journal
Джерело: ukrinform
Держсекретар США заявив Сергію Лаврову про неприйнятність подальшого утримання під вартою кореспондента

Держсекретар Ентоні Блінкен наполягав звільнити нещодавно затриманого репортера The Wall Street Journal під час телефонної розмови в неділю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.     

Пан Блінкен сказав міністру закордонних справ росії Сергію Лаврову, що подальше утримання під вартою Евана Гершковича та ще одного неправомірно затриманого американця, Пола Велана, є "неприйнятним" і вони повинні бути негайно звільнені, згідно з офіційною заявою під час розмови.

"Лавров звернув увагу Блінкена на необхідність поважати рішення російської влади щодо Гершковича, якого затримали на гарячому", - заявили в МЗС рф.

Про стан або самопочуття пана Гершковича відомо небагато, оскільки в середу його затримали співробітники Федеральної служби безпеки росії, відомої як ФСБ, коли він перебував у відрядженні за межами Москви. Державний департамент вимагав, щоб представники консульства отримали дозвіл відвідати 31-річного репортера, щоб визначити, чи поводження з ним відповідає закону.

Нагадаємо, 30 березня журналіста WSJ Евана Гершковича затримали в росії. Його звинувачують у нібито "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортівський районний суд москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулася до росії з вимогою звільнити кореспондента, якого затримали співробітники ФСБ.

ЛавровБлінкенжурналіст WSJ

Останні матеріали

кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Політика
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Переклад iPress – 31 березня 2023, 16:02
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Політика
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 березня 2023, 12:12
Просто скажіть
Політика
Просто скажіть "ні" і не дайте путіну очолити Раду Безпеки ООН. Чому росія не має права голосу в ООН – TIME
Переклад iPress – 31 березня 2023, 08:36
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Політика
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Переклад iPress – 30 березня 2023, 16:21
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Політика
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється