Лавров і Блінкен обговорили затримання журналіста видання The Wall Street Journal

Держсекретар США заявив Сергію Лаврову про неприйнятність подальшого утримання під вартою кореспондента

Держсекретар Ентоні Блінкен наполягав звільнити нещодавно затриманого репортера The Wall Street Journal під час телефонної розмови в неділю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Пан Блінкен сказав міністру закордонних справ росії Сергію Лаврову, що подальше утримання під вартою Евана Гершковича та ще одного неправомірно затриманого американця, Пола Велана, є "неприйнятним" і вони повинні бути негайно звільнені, згідно з офіційною заявою під час розмови.

"Лавров звернув увагу Блінкена на необхідність поважати рішення російської влади щодо Гершковича, якого затримали на гарячому", - заявили в МЗС рф.

Про стан або самопочуття пана Гершковича відомо небагато, оскільки в середу його затримали співробітники Федеральної служби безпеки росії, відомої як ФСБ, коли він перебував у відрядженні за межами Москви. Державний департамент вимагав, щоб представники консульства отримали дозвіл відвідати 31-річного репортера, щоб визначити, чи поводження з ним відповідає закону.

Нагадаємо, 30 березня журналіста WSJ Евана Гершковича затримали в росії. Його звинувачують у нібито "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортівський районний суд москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулася до росії з вимогою звільнити кореспондента, якого затримали співробітники ФСБ.