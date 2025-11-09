Лавров заявив про готовність зустрітися з держсекретарем США

москва і далі має намір переконувати Трампа в необхідності примусити Україну до здачі територій.

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив у неділю, що готовий зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо, однак заздалегідь попереджає, що москва не має наміру відмовлятися від своїх основних умов припинення війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Спроби президента США Дональда Трампа виступити посередником у врегулюванні конфлікту, який став найкровопролитнішим у Європі з часів Другої світової війни, поки не дали результату. Минулого місяця він раптово скасував заплановану зустріч із президентом владіміром путіним у Будапешті.

Напередодні кремль спростував повідомлення західних ЗМІ про те, що Лавров нібито втратив довіру путіна після зриву планів саміту. За даними цих публікацій, Міністерство закордонних справ надіслало позицію, з якої випливало, що москва не готова йти на поступки з українського питання.

"Держсекретар Марко Рубіо і я усвідомлюємо необхідність регулярних контактів, — сказав Лавров. — Це важливо для обговорення української теми і просування двостороннього порядку денного. Тому ми підтримуємо телефонні контакти і готові за необхідності до очних зустрічей".

Слова Лаврова підтверджують, що москва має намір і надалі переконувати Трампа і Білий дім у необхідності змусити Україну віддати території в обмін на нібито мирну угоду — без зобов'язань і гарантій. І цілком очевидно, що вона зацікавлена у всіх зустрічах.

За словами Лаврова, домовленості, досягнуті путіним і Трампом на саміті 15 серпня на військовій базі в Анкоріджі (Аляска), ґрунтувалися на вимогах путіна, викладених у червні 2024 року, і пропозиціях посланника Трампа Стіва Віткоффа.

москва наполягає, щоб Київ відмовився від планів вступу до НАТО і вивів свої війська з чотирьох областей, які росія вважає своїми: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Наразі під контролем росії перебувають Крим, анексований у 2014 році, майже вся Луганська область, близько 80% Донецької, 75% Херсонської та Запорізької, а також частини Харківської, Сумської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

"Зараз ми чекаємо підтвердження від США, що Анкоріджські угоди залишаються чинними", — сказав Лавров. Він додав, що з боку Вашингтона "ніхто не ставить під сумнів територіальну цілісність росії і вибір жителів Криму, Донбасу і Новоросії возз'єднатися зі своєю історичною батьківщиною".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окуповані території, де відбувалися так звані фальшиві "референдуми", можуть бути визнані тимчасово захопленими де-факто, але не де-юре. Він підкреслив, що не має права передавати території, і що виведення українських військ створить загрозу нових російських атак як для України, так і для її союзників у Європі.