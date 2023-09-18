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ПОЛІТИКА

Лідер Південної Кореї планує порушити питання співпраці рф та КНДР на Генеральній Асамблеї ООН

18 вересня 2023, 12:03
Лідер Південної Кореї планує порушити питання співпраці рф та КНДР на Генеральній Асамблеї ООН
з вільних джерел
Південнокорейський глава держави вважає, що міжнародне співтовариство повинне більш тісно об’єднаєтися, щоб впоратися з поглибленням військової співпраці між росією та Північною Кореєю.

Президент Південної Кореї заявив, що міжнародне співтовариство "більш тісно об’єднається", щоб впоратися з поглибленням військової співпраці між росією та Північною Кореєю, оскільки він планує підняти це питання перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня .

Про це повідомляє AP.

"Військове співробітництво між Північною Кореєю та росією є незаконним і несправедливим, оскільки воно суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН і різним іншим міжнародним санкціям", - заявив Юн Сок Йоль.

Стверджується, що Пхеньян може поповнити запас боєприпасів москви, вичерпаних під час вторгнення в Україну, в обмін на економічну допомогу та технології для модернізації своїх систем озброєнь, націлених на Південну Корею та США.

Зазначається, що у своїй промові на Генасамблеї ООН президент Південної Кореї розповість про свою оцінку російсько-північнокорейських кроків. Він додав, що обговорює контрзаходи з США, Японією та іншими партнерами.

"Наші дві країни (Південна Корея та США) знову підтвердили, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї зустрінеться швидкою, переважною та рішучою відповіддю, яка призведе до кінця режиму", - сказав лідер Південної Кореї.

13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та росії - Кім Чен Ином та путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром росії в Амурській області.

Також північнокорейський диктатор зустрівся з міністром оборони рф Сергієм Шойгу 17 вересня. Вони говорили про посилення військової співпраці між країнами. Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу рф артилерійських боєприпасів.

війнаООНКНДРПівденна Кореяспівпрацярф тероризм

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